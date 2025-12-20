Projeto estadual prevê barragens em Pedreira e Amparo e sistema adutor para reforçar o abastecimento de água em toda a região

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, participou nesta quinta-feira (18/12), da última reunião de 2025 do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), acompanhado do secretário municipal de Meio Ambiente, Rafael Brocchi. O encontro reuniu prefeitos e representantes das cidades da região para discutir o projeto final de implantação de duas barragens destinadas ao abastecimento de água, nos municípios de Pedreira e Amparo. O encontro foi realizado em Pedreira.

A reunião contou com a presença da secretária de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, que apresentou detalhes do investimento considerado estratégico para garantir segurança hídrica a toda a RMC, incluindo Nova Odessa. O projeto prevê a criação de um sistema adutor regional, que permitirá maior regularização das vazões e reforço no abastecimento de água em períodos de estiagem.

Segundo o prefeito Leitinho, a participação de Nova Odessa nas discussões é fundamental para o futuro do município. “A segurança hídrica é um dos grandes desafios das cidades atualmente. Esse projeto regional é estratégico porque garante planejamento, previsibilidade e mais tranquilidade para a população de Nova Odessa, especialmente em períodos de seca”, afirmou o prefeito.

De acordo com a proposta apresentada pelo Governo do Estado, o sistema será implantado por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP) e os municípios participantes pagarão pela operação do sistema. A licitação está prevista para 2026 e a obra deve ocorrer ao longo de aproximadamente dois anos.

Durante o encontro, a secretária Natália Resende destacou que o contrato contará com recursos garantidos pelo Estado, reforçando a importância de uma gestão integrada dos recursos hídricos. Segundo ela, a iniciativa estimula os municípios a olharem toda a cadeia da água, desde a produção e o armazenamento até a distribuição à população. Na ocasião, também foram apresentadas atualizações do Programa Integra Resíduos.

Para Nova Odessa, a participação no projeto representa um avanço importante no planejamento ambiental e no fortalecimento da segurança hídrica, reduzindo riscos em cenários de escassez e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da cidade e da região.

“Estamos falando de uma solução estruturante, pensada a longo prazo, que fortalece a gestão integrada dos recursos hídricos. Para Nova Odessa, participar desse processo desde agora é essencial para reduzir riscos futuros e garantir sustentabilidade no abastecimento de água”, ressaltou Brocchi.

Benefícios do projeto

Segundo o Governo do Estado, o sistema das barragens de Pedreira e Amparo deverá beneficiar diretamente ou indiretamente 21 municípios das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ).

Os municípios diretamente beneficiados receberão água bruta por meio das adutoras regionais. Já os municípios indiretamente beneficiados contarão com o aumento da oferta hídrica nas bacias, reduzindo a pressão ambiental sobre os mananciais e as captações, especialmente em períodos de estiagem.