Através de um convênio da GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), os motoristas, ciclistas e pedestres da cidade passam a contar com uma facilidade para o registro de ocorrências de acidentes de trânsito sem vítimas. Trata-se do DAT (Sistema de Declaração de Acidente de Trânsito), disponível no quadro de “Serviços” do site oficial da Prefeitura (o https://www.novaodessa.sp.gov.br/).

A nova ferramenta online e gratuita pode ser acessada de qualquer dispositivo conectado à internet diretamente em https://e-dat.novaodessa.sp.gov.br/declarante/declaracao. A aprovação e confirmação do registro do acidente é comunicada no e-mail do declarante, que deve ser informado no momento do preenchimento da declaração online.

O sistema da PRF é totalmente seguro, e as informações prestadas pelo declarante são sigilosas, e só podem ser acessadas pelos órgãos oficiais de Segurança Pública. Até mesmo o “IP” (o número de “identidade” do celular, tablet, notebook ou computador utilizado) é registrado.

Só não podem ser registrados no sistema online apenas os acidentes de trânsito que envolvam mais do que cinco veículos, que tenham vítimas (leves, graves ou fatais), que envolvam veículos de transporte de produtos perigosos ao qual tenha havido avaria ao compartimento de carga, com derramamento ou vazamento de produtos, que envolvam veículos públicos ou que tenham provocado danos ao meio ambiente ou ao patrimônio público.

A DAT online pode ser feita mesmo em caso de fuga de local de acidente, com placa parcial do veículo envolvido ou suas características. Já situações envolvendo crimes, como embriagues ao volante, não podem ser registradas no sistema.

Treinamento da Guarda Civil Municipal

Como parte do convênio, os 54 GCMs e 11 Agentes de Trânsito da Prefeitura de Nova Odessa passaram em abril por um treinamento presencial, na sede da corporação, no Jardim Santa Rosa.

Segundo a autoridade municipal de Trânsito (e guarda municipal de carreira) Benedito Goes Neto, a adoção do DAT traz um ganho em modernização e agilidade tanto para a corporação para os Agentes de Trânsito, quanto para o condutor. “Até então, o condutor envolvido em um acidente de trânsito sem vítima teria que se deslocar até uma base da Polícia Militar para poder registrar a ocorrência. Agora, ele pode fazer isso de qualquer lugar, mesmo de casa”, apontou.

Para acidentes com vítimas, no entanto, o procedimento que deve ser tomado pelo condutor ou condutores permanece o mesmo: ele deve acionar, primeiramente, o socorro, através dos telefones 192 (da Central de Ambulâncias) ou 193 (do Corpo de Bombeiros), para atendimento às vítimas, e então a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal ou o próprio Setor de Fiscalização de Trânsito para o registro da ocorrência e eventual perícia.