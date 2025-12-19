Paço Municipal, Unidades Básicas de Saúde, farmácias e coleta de lixo são alguns dos serviços que terão alterações temporárias

A Prefeitura de Nova Odessa divulgou os horários de funcionamento dos serviços públicos durante o recesso de fim de ano. O Paço Municipal e os setores administrativos não essenciais entram em recesso no período de 22 de dezembro a 2 de janeiro, com retomada do atendimento ao público no dia 5 de janeiro, das 8h30 às 16h.

Saúde

Na Saúde, o atendimento Hospital Municipal e do Pronto Socorro (urgência e emergência) serão mantidos normalmente, funcionando 24 horas. Já o Ambulatório de Especialidades, as UBS’s e as farmácias municipais permanecerão fechados durante o recesso.

A Farmácia Central de Alto Custo, que em razão da reforma em sua sede está atendendo temporariamente à rua Waldemar Ignowski, nº 03, Bosque dos Cedros, funcionará até o dia 19 de dezembro, das 7h às 13h, e retomará as atividades dia 6 de janeiro, das 8h às 16h. O telefone para informações é 3466-2493.

O serviço de Bem-Estar Animal não terá atendimento dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro e dias 1 e 2 de janeiro, retomando o funcionamento normal nos demais dias, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Coleta de Lixo

A Coden Ambiental, responsável pelos serviços de Saneamento Básico do município, encerrará o atendimento ao público dia 19 de dezembro, às 11h, e retomará dia 05 de janeiro, às 8h. Já a coleta de lixo será suspensa apenas nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Nos dias 24 e 31 de dezembro, o serviço ocorrerá normalmente nos bairros atendidos pela manhã e à tarde. Nos locais onde a coleta é noturna, o serviço será antecipado para o período da tarde, a partir das 14h30.

Poupatempo e demais órgãos

O Poupatempo funcionará até o dia 24 de dezembro, às 12h, voltará em horário habitual de 26 a 30 de dezembro, e será retomará o atendimento a partir de 2 de janeiro, também em horário regular. Durante o recesso de 22 de dezembro a 2 de janeiro, não haverá expediente no Procon, Posto Local de Trabalho (PLT), Banco do Povo, Junta Militar e Posto do Sebrae.

Entretenimento, cultura e lazer

O Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa, não abrirá nos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro. Nos demais dias, permanecerá aberto, das 6h às 21h. Já o Parque das Crianças funcionará de terça a domingo, das 9h às 21h.

A Feira Noturna da Rodoviária terá horário estendido de Natal, de 16 a 23 de dezembro, a partir das 18h, e voltará dia 15 de janeiro. A Feira Noturna do Santa Rita fará sua última edição dia 19 de dezembro, também a partir das 18h, e retornará dia 16 de janeiro. Já a Feira Livre que acontece aos sábados de manhã na Rua Anchieta, não terá interrupção.

A Biblioteca Municipal seguirá o recesso e não terá expediente de 22 de dezembro a 2 de janeiro. O Teatro Municipal também suspenderá suas atividades nos dias de recesso e estenderá o período de fechamento para manutenção predial, abrindo novamente em fevereiro, em data a ser definida, com a programação do próximo ano.

Chamadas de emergência

Em casos de emergência, os canais de atendimento seguem ativos: Defesa Civil (19) 99545-6418; Corpo de Bombeiros 193; Polícia Militar 190; Guarda Municipal (19) 3466-1900 ou 153; e Coden Ambiental 0800 771 1195.