Nova Odessa tem 2 mortes: mulher baleada e homem atropelado

Nova Odessa registrou duas mortes entre o sábado (7) e esta segunda-feira (9). Um jardineiro de 39 anos (Damião Medeiros Silva) morreu na noite do sábado após ser atropelado no quilômetro 118 da Rodovia Anhanguera por um motorista investigado por possível embriaguez ao volante. E na madrugada desta segunda, uma mulher de 31 anos (Michele Aparecida da Cruz Santos) faleceu depois de ser baleada no bairro Jardim dos Cedros, ainda sem informações sobre quem efetuado o disparo.

Na primeira ocorrência, segundo boletim de ocorrência, policiais militares rodoviários foram acionados e atenderam ao chamado. Os PMRvs encontraram a vítima, que foi socorrida por uma ambulância da concessionária CCR AutoBAn e depois encaminhada ao Hospital Municipal (HM) Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o motorista, de 65 anos, por volta das 23h15 trafegava pela Rodovia Anhanguera, sentido capital. Quando, no km 118, a vítima surgiu ‘repentinamente’ na via, não sendo possível evitar o atropelamento. Após estacionar o veículo para prestar socorro, viu um segundo carro atropelar Damião mais uma vez e fugir. A perícia técnica foi acionada, e o local do acidente analisado por uma equipe do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil.

Ainda conforme o b.o., no local do acidente, os policiais realizaram o teste do bafômetro no motorista, que acusou 0,36 mg/L de álcool no sangue — valor acima do permitido por lei. Ele foi, então, encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), onde passou por exame clínico, cujo resultado ainda depende de análises complementares. A coleta de sangue foi realizada para confirmação da embriaguez, e o resultado deve ser divulgado nos próximos dias.

Embriaguez

O motorista foi liberado, mas permanece como investigado no caso até que o exame confirme a situação ilegal. O caso foi registrado como atropelamento com averiguação de embriaguez ao volante. As investigações serão conduzidas pelo 4º DP (Distrito Policial) de Americana.

Baleada em Nova Odessa

E por volta das 0h20 desta segunda, a PM (Polícia Militar) foi acionada com a informação de que uma pessoa baleada havia dado entrada no Hospital Municipal “Dr. Acílio Carreon Garcia”. No local, de acordo com informações do boletim de ocorrência, os policiais constataram que a vítima fatal era Michele e morreu na unidade de saúde.

Segundo relato de testemunhas, a mulher havia saído de uma adega localizada na Avenida João Pessoa acompanhada de três amigos. O grupo se dirigia até o veículo da vítima, um automóvel marca Hyundai e modelo IX35, quando Michele teria sido atingida por um disparo nas costas.

Os amigos então socorreram a mulher e a levaram até o hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos. Nenhuma das testemunhas soube informar quem efetuou o disparo. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana para exames necroscópicos. O caso é investigado como homicídio pela Polícia Civil, que buscai identificar o autor dos tiros.

