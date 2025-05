Nova Odessa é a 109ª cidade mais desenvolvida dentre os mais de 5.550 municípios brasileiros, além da 59ª melhor cidade do Estado de São Paulo para se viver. É o que comprova a mais recente edição do IFDM (Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal), divulgado nesta semana pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.

A cidade subiu 23 posições no ranking nacional, e 7 posições no ranking estadual com relação ao estudo anterior. Além disso, Nova Odessa bateu recorde nesta edição de 2025, com índice geral 0,8306 – o mais alto dos últimos 10 anos. Desde 2021 o município ultrapassou a marca dos 0,8 e entrou para a elite das cidades brasileiras com “Desenvolvimento Alto”. Os resultados podem ser consultados em https://www.firjan.com.br/ifdm/consulta-ao-indice/.

Pela metodologia adotada no estudo, resultados superiores a 0,8 ponto indicam “Desenvolvimento Alto”, e entre 0,6 e 0,8 ponto são considerados de “Desenvolvimento Moderado”. No caso de Nova Odessa, três indicadores tiveram notas acima de 0,8 – com destaque para “Emprego & Renda”, no qual a cidade registrou um índice 0,9682. O “Paraíso do Verde” obteve ainda índice 0,8194 em Educação e 0,7043 em Saúde.

O prefeito Cláudio Schooder celebrou o reconhecimento ao trabalho realizado na cidade nos últimos anos, que promoveram o aumento da qualidade de vida da população novaodessense. “Fizemos muito em pouco tempo, com grandes avanços na Saúde, na Educação, na Segurança Pública e na geração de emprego e renda. E esses avanços estão refletindo neste e em outros estudos e rankings em que Nova Odessa é destaque”, lembrou Leitinho.

Criado em 2008 e atualizado neste ano com uma nova metodologia, o estudo é composto pelos indicadores de Emprego & Renda, Saúde e Educação e varia de 0 a 1 ponto, sendo que quanto mais próximo de 1 maior o desenvolvimento socioeconômico. “Através dessa pontuação, é possível avaliar o município de forma geral e específica em cada um dos indicadores”, apontou a Firjan em nota.

O estudo

A análise mostra ainda que 99% dos municípios registraram avanço no índice geral entre 2013 e 2023. É o caso de Nova Odessa, cujo índice subiu de 0,8095 para 0,8306, o mais alto desde 2013. A pontuação média das cidades brasileiras, segundo o estudo, é de 0,6067 ponto, referente a um “Desenvolvimento Moderado” do país como um todo.

Os cinco mais bem avaliados pelo estudo são Águas de São Pedro/SP, São Caetano do Sul/SP, Curitiba/PR, Maringá/PR e Americana/SP. Ainda na região, Indaiatuba/SP aparece em 10º lugar. Elaborado pela Firjan com base em dados oficiais referentes ao ano de 2023, esta edição do IFDM analisou 5.550 cidades, que respondem por 99,96% da população.

Apesar do avanço das cidades brasileiras na última década, o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal aponta que 47,3% (2.625) ainda têm desenvolvimento socioeconômico baixo (2.376) ou crítico (249). São 57 milhões de pessoas vivendo nessa situação.

“É inadmissível que ainda hoje, apesar da melhoria nos últimos anos, a gente tenha um Brasil tão desigual. Nossos cálculos indicam que as cidades críticas têm, em média, mais de duas décadas de atraso em relação as mais desenvolvidas do país. É como se parte dos brasileiros ainda estivesse vivendo no século passado”, ressalta o presidente da Firjan, Luiz Césio Caetano.