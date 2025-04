Mais uma edição do Ranking Connected Smart Cities foi divulgada pela Urban Systems e parceiros. Nova Odessa se destaca em duas áreas: Segurança e Meio Ambiente. Segundo a mais recente edição do estudo – que apontou Florianópolis como a cidade mais “inteligente e conectada” do Brasil, com São Paulo/SP em 3º –, Nova Odessa é a 58ª cidade mais segura do país (com nota 3.687) e a 89ª colocada em proteção ao Meio Ambiente (nota 4,579), dentre os 666 municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes.

Além disso, com uma nota geral 27,945 na edição 2024 do estudo, Nova Odessa é a 24ª cidade brasileira mais “inteligente e conectada” dentre aquelas com população entre 50.000 e 100.000 habitantes, e a 81ª no geral da Região Sudeste, dentre todas com mais de 50 mil pessoas.

Para o prefeito Cláudio Schooder, o Leitinho, essas evoluções são resultado direito da priorização e do investimento recente do Município nas duas áreas, que foram priorizadas desde o início da sua gestão ao lado da Saúde e da Educação.

“Investimos muito em Segurança, na nossa GCM (Guarda Civil Municipal), que agora tem viaturas, armamentos e uniformes novos e de alto padrão, além de termos contratado mais 10 guardas, recuperado a parceria com as Polícias Civil e Militar e trazido o Corpo de Bombeiros”, completou o prefeito de Nova Odessa.

Vale destacar também que Nova Odessa subiu posições no ranking de Segurança entre 2023 e 2024, pulando do 62º lugar para o 58º. Neste eixo temático, são avaliados pelo estudo indicadores como despesas com policiamento, taxa de homicídios, mortes em acidentes de trânsito e outros. Um indicador de destaque aqui é o número de policiais e guardas por habitantes, matematicamente de 87,1 para cada 100 mil pessoas.

Meio Ambiente

Já em Meio Ambiente, Nova Odessa estava fora das 100 melhores em 2023, e apareceu já na 89ª colocação na edição 2024 do ranking nacional. Aqui, são avaliados indicadores como as coberturas da Coleta de Lixo (que é de 100% do território municipal), da água tratada (98%) e da coleta (de 96%) e tratamento do esgoto coletado (novamente de 100%).

“Estamos gradualmente recuperando nosso Meio Ambiente, replantando árvores antigas condenadas, recuperando nossas nascentes, investindo na universalização da água tratada e do esgoto, e isso já reflete em levantamentos como este”, afirmou Leitinho.

Ranking

Em sua 10ª edição, o Ranking Connected Smart Cities é um estudo desenvolvido pela Urban e pela Necta e realizado desde 2015, criando uma plataforma de discussão e negócios sobre o de Cidades Inteligentes. A edição 2015 foi “o primeiro estudo que avalia as cidades brasileiras sobre a ótica do desenvolvimento inteligente, sustentável, humano e conectado”.

“O Ranking é um esforço da Urban Systems no entendimento e definição dos indicadores que apontem o estágio das cidades brasileiras para o seu desenvolvimento inteligente, sustentável e humano”, explica a empresa em sua plataforma online.

O estudo anual analisa 74 indicadores em todas as cidades com mais de 50 mil habitantes, em 11 eixos temáticos, identificando as cidades mais inteligentes em diversos setores. Os eixos temáticos são: Mobilidade, Meio Ambiente, Governança, Tecnologia e Inovação, Saúde, Empreendedorismo, Urbanismo, Segurança, Educação e Economia.

Além de Segurança e Meio Ambiente, Nova Odessa também melhorou suas notas nos eixos Tecnologia e Inovação, Saúde e Governança. Saiba mais em https://ranking.connectedsmartcities.com.br/.