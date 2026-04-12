Iniciativa da atual administração municipal resgata laços históricos com a família Gazzetta, do ex-prefeito Ferrúccio, cujos membros deram nome à praça, escola, avenida e Etec em Nova Odessa

Na manhã desta quinta-feira (9), a Prefeitura de Nova Odessa formalizou um acordo de cidades-irmãs com o município italiano de Agugliaro, na província de Vicenza, região do Vêneto. O tema foi abordado em reunião virtual que conectou o prefeito de Nova Odessa Cláudio José Schooder, o Leitinho, e o prefeito de Agugliaro, Roberto Andriolo.

A iniciativa faz parte do projeto de cooperação internacional articulado pela atual gestão municipal que já teve um acordo firmado com Odesa, na Ucrânia, em julho de 2025. Antes disso, em 2007, na gestão do prefeito Manoel Samartin, Nova Odessa já havia se tornado cidade-irmã de Jelgava, na Letônia.

“Assumimos o compromisso de ampliar as relações internacionais de Nova Odessa. Com Agugliaro, essa aproximação ganha um significado ainda mais especial porque envolve a história de uma das famílias que ajudaram a construir nossa cidade”, afirmou o prefeito Leitinho durante a reunião.

Raízes italianas

A ligação entre Nova Odessa e Agugliaro vai além da afinidade institucional. Giuseppe Gazzetta, conhecido como José Gazzetta, nome que batiza a Praça Central de Nova Odessa, nasceu em 9 de março de 1882, justamente em Agugliaro. Imigrante italiano, ele se estabeleceu em Nova Odessa e construiu a sua família.

Seus irmãos, Ampélio Gazzetta e Dante Gazzetta, também imigraram e deixaram suas marcas: o primeiro dá nome a uma avenida da cidade; o segundo, a uma Escola Municipal de Educação Básica, a primeira de Nova Odessa e para a qual ele doou o terreno. Já o filho de Giuseppe, Ferrúccio Humberto Gazzetta, ex-prefeito de 1969 a 1973, dá nome à ETEC de Nova Odessa.

Além de prefeito, Ferrúccio foi subprefeito quando Nova Odessa ainda era distrito de Americana (1941-1947 e 1952-1955) e vereador na primeira legislatura da Câmara Municipal (1960-1963).

Participações

Familiares de Ferrúccio Gazzetta – sua filha Sueli Gazzetta, o genro Jair Carneiro e o neto Beto Gazzetta Carneiro – estiveram presentes no gabinete do prefeito Leitinho para prestigiar o ato.

Também participaram autoridades da administração municipal – o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico Mateus Tognella, a secretária adjunta de Governo Natália Lins, o secretário adjunto de Segurança Pública Silvio Natal, o diretor de Mobilidade Urbana André Gazzetta e a responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo Fernanda Martinhão.

Completaram a comitiva local representantes da sociedade civil – o presidente da ACINO (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa) Gilson Constanzo, o superintendente do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas) Mimo Ravagnani, o presidente da Associação Carlos Botelho Evandro Neves, o ex-diretor geral do IZ (Instituto de Zootecnia) Gilberto Bufarah, o radialista e escritor José Hoffman Júnior e a advogada Beatriz Schooder.

A reunião ainda contou com a participação de representantes da cidade de Santa Rita do Passa Quatro, conhecida por sediar uma das mais tradicionais festas italianas do Estado de São Paulo. Estiveram presentes os vereadores Kleber Borotto e Fernando Borges.

No gabinete de Agugliaro, além do chefe do executivo, participaram técnicos da administração local, o deputado Italiano Fábio Porta e o casal novaodessense que estava em viagem pela Itália, Andrea Bizzini e Giacomo Bizzini Filho, conhecido como Nenê Bizzini. Na ocasião, eles entregaram ao prefeito Roberto Andriolo um livro sobre Nova Odessa, além de bandeiras do Brasil e do município. O gesto teve um significado afetivo especial, já que o pai de Nenê Bizzini foi proprietário da pizzaria onde o prefeito Leitinho teve seu primeiro emprego, reforçando os laços pessoais e históricos entre as duas cidades.

Memorando de Entendimento

O instrumento que formaliza a parceria – o Memorando de Entendimento – foi redigido pelo jurista Dr. Lucas Gandolfe (mesmo autor do documento firmado com Odesa) e assinado pelos prefeitos Leitinho e Roberto Andriolo ao final da reunião virtual. A versão em italiano foi traduzida pela Dra. Grasiela Braga, que também representou a comitiva de Nova Odessa em Agugliaro ao lado do casal Bizzini.

Próximos passos

Agora, as administrações municipais deverão encaminhar projetos de lei às respectivas casas legislativas – o Consiglio Comunale di Agugliaro e a Câmara Municipal de Nova Odessa – para declarar formalmente as cidades-irmãs. Em seguida, será assinado um Memorando de Entendimento. “De hoje em diante, Agugliaro não é apenas a terra dos antepassados de uma família importante, é uma parceira para o futuro de Nova Odessa”, concluiu o prefeito Leitinho.