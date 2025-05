Ao longo de sete dias, de 15 a 26 de abril, o consultório móvel do Programa “Mulheres de Peito” do Governo do Estado de São Paulo promoveu, em parceria com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Nova Odessa, um verdadeiro “mutirão” de mamografias gratuitas. Estacionada em frente ao Paço Municipal, a carreta realizou exatos 424 exames de imagens, essenciais para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Foram, portanto, 49 mamografias a mais do que as 375 previstas inicialmente, atendendo mulheres a partir dos 35 anos.

“O ‘mutirão de mamografias’ foi um sucesso, temos que agradecer novamente o Governo do Estado por esta parceria tão importante para nossas mulheres. Nova Odessa estará sempre de portas abertas para iniciativas como esta, que trazem os consultórios móveis até nossa população, que muitas vezes tem que aguardar pelo exame através da Central de Vagas”, agradeceu o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

“Foi uma parceria muito positiva e produtiva, pois atendemos muitas mulheres em um curto período de tempo, além da economia gerada. Sabemos que a prevenção é o melhor remédio contra o câncer. Quanto mais rápido a gente conseguir detectar a doença, maiores as chances de sucesso no tratamento e de cura”, acrescentou a coordenadora da Central de Regulação da Saúde Municipal, Jaqueline Serrano.

Ao longo do mutirão, as mulheres atendidas também elogiaram a iniciativa – que praticamente “zerou” o tempo de espera pelo exame de acompanhamento e diagnóstico precoce do câncer de mama na cidade.

Iniciativa elogiada

“Acho muito importante, isso deveria acontecer em todas as cidades. Foi muito bom que Nova Odessa teve essa iniciativa junto ao Governo do Estado. Todas as mulheres precisam se prevenir contra o câncer de mama. É importante para ela, porque aumenta muito as chances de cura, e também para o Poder Público, porque reduz a procura por um tratamento posterior que é muito mais caro”, afirmou Cristiane Donegá.

“Ter a ‘carreta de mamografias’ do Programa Mulheres de Peito na nossa cidade facilita, pois não precisamos ser transferidas para fazer o exame em outro município. É muito bom termos programas que nos auxiliam a cuidar da nossa saúde, pois toda mulher que se ama, se cuida”, declarou a munícipe Else Carvalho Morais.

“Muitas pessoas deixam de lado os cuidados, principalmente para fazer a mamografia. Com a carreta aqui, que oferece o serviço gratuito com a ajuda da Prefeitura, fica muito melhor. É um grande incentivo”, acrescentou Joana da Silva, moradora do Jardim Éden.

Para a moradora do Jardim das Oliveiras, Maria Aparecida da Silva, “a prevenção é a melhor solução”. “O atendimento foi ótimo, as pessoas são muito educadas e recomendo todas as mulheres a realizarem seus exames de prevenção”, apontou.

“A mamografia é um exame necessário para todas as mulheres a partir dos 35 anos. A carreta ajuda diminuindo a demanda e zerando as filas dos exames de mamografia na cidade, atendendo cerca de 60 mulheres todos os dias, finalizando neste sábado”, concluiu Rosislayne Costa, que auxilia na organização do projeto.