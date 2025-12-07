Cerimônia marcou o fim das atividades do projeto em 2025, realizado em parceria com o Sebrae

A Prefeitura de Nova Odessa celebrou, nesta quinta-feira (04/12), o encerramento de mais uma edição do projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), que ocorreu na EMEB Prefeito Simão Welsh. Em 2025, o projeto atendeu 1.155 estudantes do 1º ao 5º ano em cinco escolas municipais, com atividades lúdicas e pedagógicas que estimulam criatividade, trabalho em equipe, autonomia e responsabilidade.

O JEPP é um programa nacional do Sebrae que visa desenvolver habilidades empreendedoras em alunos do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano). A realização do projeto em Nova Odessa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, e o Sebrae-SP, que fornece capacitação para os educadores, material didático e suporte pedagógico.

Metodologia

A metodologia é adaptada por faixa etária, permitindo que os alunos vivenciem todas as etapas de criação de um negócio – desde a idealização até a comercialização –, sempre de forma contextualizada com sua realidade.

Ao longo do mês de novembro, as escolas participantes promoveram eventos de encerramento para expor os trabalhos desenvolvidos pelos alunos que integraram conteúdos de empreendedorismo ao currículo escolar. O evento desta quinta-feira na EMEB Simão Welsh marcou o fechamento oficial do ciclo 2025 do projeto no município. Também participaram do projeto as EMEBs Almerinda Delegá Del, Alzira Ferreira Delegá, Augustina Adamson Paiva e Paulo Azenha.

A secretária municipal de Educação, Vânia Cezaretto, destacou a relevância do projeto para a formação integral dos estudantes. “O JEPP vai muito além de ensinar a empreender. Ele trabalha valores como cooperação, ética, perseverança e inovação, preparando nossas crianças não apenas para o mercado de trabalho, mas para a vida. Ver o brilho nos olhos de cada aluno ao apresentar seu projeto é a certeza de que estamos no caminho certo, investindo em educação que transforma”, disse a secretária.