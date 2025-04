Conforme adiantado no início de março, a Prefeitura de Nova Odessa formalizou dentro do prazo pedidos de verbas, equipamentos e veículos em 10 modalidades do Novo PAC Seleções. Ou seja, em praticamente todas em que o Governo Federal havia dado essa possibilidade ao Município. O prazo para os municípios e estados cadastrarem seus pedidos se encerrou nesta segunda-feira (31).

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) destacou novamente que os pedidos de Nova Odessa foram feitos em áreas essenciais para o desenvolvimento sustentável da cidade nos próximos anos, como Saúde, Educação, Infraestrutura e Drenagem Urbana, Saneamento Básico e Esportes e Lazer.

No caso de Nova Odessa, são pedidos para a construção da Represa Recanto 4, para a construção de uma creche e pré-escola municipal, de um novo espaço esportivo comunitário ao lado do Ginásio do Jardim Santa Rosa e de mais unidades habitacionais do Programa “Minha Casa, Minha Vida” para famílias de baixa renda.

Também foi solicitado um ônibus para o transporte de alunos e recursos para obras de drenagem urbana (incluindo a construção de galerias e obras de contenção de erosões), para a compra de kits para “Telemedicina” para a Rede Pública Municipal de Saúde, de uma Unidade Móvel Odontológica e de “combos” de equipamentos para UBSs (Unidades Básicas de Saúde).

E a cidade também está solicitando recursos para a construção de novos EcoPontos – neste, através do Consimares, o Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da RMC (Região Metropolitana de Campinas), sediado em Nova Odessa.

Ao todo, o Governo Federal vai investir R$ 49 bilhões no Novo PAC Seleções, abrangendo as áreas de Saúde e Educação e os eixos Cidades Sustentáveis e Resilientes e Água para Todos. O objetivo é reduzir as desigualdades, promover infraestrutura sustentável e melhorar a qualidade de vida da população em todo o país.

Sob responsabilidade do Ministério das Cidades, os eixos Cidades Sustentáveis e Resilientes e Água para Todos vão contar com R$ 22,6 bilhões, sendo R$ 3,5 bilhões do OGU (Orçamento Geral da União) destinados especificamente à prevenção de desastres naturais, com foco em contenção de encostas e macrodrenagem.

Obras do novo PAC 1

A Prefeitura de Nova Odessa já está em fase final de licitação para a construção das novas UBSs dos Jardins São Francisco e dos Lagos e do novo CAPS (Centro de Atenção Psicossocial – Saúde Mental) – três obras viabilizadas em parceria com o Governo Federal. A cidade também já garantiu a construção de 150 novas unidades habitacionais para famílias carentes através do “Minha Casa”, cujos procedimentos estão em andamento.

“Já temos três obras garantidas na Saúde junto ao PAC do Governo Federal, que conquistamos na primeira etapa. Nossa gestão também já garantiu recentemente 150 unidades habitacionais através do ‘Minha Casa’, que faz parte do PAC. E temos certeza de que vários, senão todos os nossos pedidos nesta nova etapa serão contemplados, porque são obras e equipamentos importantes para nossa população. O Governo Federal tem sido um parceiro importante de Nova Odessa”, comentou Leitinho no início do mês.