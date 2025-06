A Prefeitura de Nova Odessa está ganhando novos e modernos sistema eletrônicos de Gestão Pública. Além da modernização de todos os “módulos” já utilizados pelos diversos órgãos da Prefeitura, o novo projeto traz novidades, como os inéditos Protocolo e Processo Eletrônico – um grande passo em direção aos conceitos de “Governo Sem Papel” e de “Cidade Inteligente e Conectada”.

O novo módulo de Processo Eletrônico, já em fase de testes internos e treinamento das equipes, vai eliminar gradualmente a utilização das pastas coloridas que podem ser vistas sobre as mesas nas repartições municipais. Além disso, o novo sistema é totalmente auditável, garantindo a legalidade e segurança das informações.

“Estamos dando mais um grande passo em direção a uma Prefeitura cada vez mais moderna, eficiente e também sustentável, agilizando a tramitação dos processos, a tomada de decisões e economizando milhares de folhas de papel – e principalmente, economizando o tempo do servidor e do cidadão”, comentou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) ao nunciar a novidade.

A licitação foi vencida pela empresa SMARapd – a mesma que fornece os atuais softwares para a Prefeitura de Tributação, Contabilidade, Protocolo (físico), Recursos Humanos, Gestão do Cemitério, Dívida Ativa, Nota Fiscal Eletrônica, Suprimentos e Contratações, Patrimônio, Almoxarifado e Transparência.

Além de substituir todos estes sistemas antigos por suas versões mais modernas e eficiente, todas baseadas em acesso à internet (“web”), o novo projeto acrescenta módulos para Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, Projetos de Obras (como emissão de alvarás, “habite-se” e certidões), REDESIM/FacilitaSP (de abertura e encerramento simplificado de empresas de forma totalmente online), Deca (Domicílio Eletrônico do Contribuinte), Gestão de Frota e um novo Controle e Gestão de Frequência dos Servidores.

Processo eletrônico

Segundo Leandro Souza, gestor de TI (Tecnologia de Informação) da Prefeitura, “o grande avanço é sem dúvida a implementação do Protocolo e do Processo Eletrônico”. “Agora, a integração entre os departamentos vai acontecer de mais ágil, eficiente e segura, beneficiando o Município e o contribuinte e trazendo economia, eliminando a necessidade de milhares de impressões mensais, custos de trânsito de processos, hora/trabalho dos servidores etc”, destacou.

Ele enfatizou ainda as vantagens do Processo Eletrônico para os contribuintes, que poderão em breve “abrir” (ou “protocolar”) procedimentos e requerimentos diversos junto às repartições públicas municipais diretamente do seu computar ou celular, até mesmo de casa, sem a necessidade de comparecer à Central de Atendimentos do Paço Municipal. Toda a tramitação interna do processo, até a resposta final ao contribuinte, passará a acontecer “dentro” do sistema, de forma 100% eletrônica.

Há cerca de três semanas, servidores municipais já vêm sendo treinados pela empresa na utilização dos novos módulos, que estão sendo gradualmente disponibilizados para cada departamento ou secretaria. Em alguns casos, há uma fase de transição em curso. Outros setores estão “entrada” no sistema de gestão pela primeira vez, como Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho e Gestão de Projetos.

A expectativa é que todos os módulos já estejam em utilização até o final de julho de 2025, exceto o canal de protocolo de Processos Eletrônicos pelos cidadãos, que deve ser oficialmente lançado pela Prefeitura de Nova Odessa ao público até o final do ano, através de uma campanha de divulgação e orientação de seus usos e funcionalidades. “Vamos realizar todos os ajustes e validações deste módulo e de todos os demais subsistemas antes de lançarmos a nova ferramenta ao público”, completou Leandro Souza.

“Agradecemos à Prefeitura de Nova Odessa pela oportunidade de contribuir com a modernização da gestão pública. A implantação do processo digital não é apenas um avanço tecnológico, mas uma transformação real na vida do cidadão — que agora passa a contar com mais agilidade, transparência e facilidade no acesso aos serviços públicos”, finalizou o líder de implantação Elienai Luiz Braga, da SMARapd e que vem promovendo os treinamentos das equipes municipais.