A disputa acontece às 9h, no Campo do Progresso, e promete encerrar a temporada da 2ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador em grande estilo

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realiza no próximo domingo (16/11), às 9h, a grande final entre as equipes GB Sport Club e Cardel F.C. da 2ª Divisão do Campeonato de Futebol Amador, no Campo do Progresso.

Ao longo da competição, foram marcados 60 gols, evidenciando o bom nível técnico e a competitividade entre as equipes. Nas semifinais, disputadas em 2 de novembro, o GB Sport Club venceu o Independente E.C. por 2 a 0, enquanto o Cardel F.C. superou o Juventus com uma vitória por 3 a 0.

“Chegar à final é sempre uma conquista que envolve esforço e dedicação. O campeonato foi marcado por jogos equilibrados, mostrando mais uma vez a força do nosso futebol comunitário. Esperamos uma grande partida neste domingo, coroando uma temporada de sucesso para todos os envolvidos”, afirmou o secretário municipal adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique Carvalho.

Balanço do Campeonato

A edição 2025 da 2ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol de Nova Odessa reuniu 10 equipes e cerca de 300 atletas nas competições. Organizado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, o torneio começou setembro e movimentou os campos do Progresso e da Vila Azenha durante dois meses de disputa. Após fases equilibradas e confrontos emocionantes, GB Sport Club e Cardel F.C. garantiram o acesso à 1ª Divisão do Futebol Amador 2026.