Caso de violência doméstica foi registrado no Centro pela GCM (Guarda Civil Municipal)

Na manhã de domingo (4), um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal acusado de agredir e arrastar a ex-namorada pelos cabelos no Centro de Nova Odessa.

De acordo com informações da GCM, o cidadão não aceitava o término do relacionamento e vinha fazendo ameaças de morte e agressões verbais contra a mulher. Na data, por volta das 10h, ele foi até um posto de combustíveis situado na Rua Rio Branco, na área central, onde a vítima estava com amigos.

Conforme relatos, o homem apareceu e deu um soco que atingiu a região abaixo do olho esquerdo da mulher. Em seguida, passou a arrastá-la pelos cabelos, tentando forçar a mulher a entrar em um veículo automotor.

Por fim, a GCM conseguiu interceptar o agressor a aproximadamente 150 metros do local, ainda na mesma rua. O acusado foi levado ao plantão policial, que fica a poucos metros do local, sendo realizada a prisão em flagrante pela autoridade de plantão.