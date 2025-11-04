Mulher estava na rua, com hematomas no rosto e no pescoço, além de escoriações pelo corpo

Na madrugada desta terça-feira (4), um homem acabou preso acusado de agredir a própria companheira com socos em um apartamento no Jardim Europa, em Nova Odessa. Os policiais encontraram a vítima na rua, apresentando hematomas e escoriações.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher tinha hematomas no rosto e no pescoço, assim como escoriações nos braços e nas pernas. Ela relatou à equipe da PM ter sido agredida com socos pelo seu companheiro.

Conforme o boletim de ocorrência, com o apoio de outra equipe, os policiais militares encontraram o acusado de agressão dento do apartamento onde o casal vive. Na abordagem, o homem disse ter empurrado a mulher após uma discussão.

A vítima acabou encaminhada ao Hospital Municipal de Nova Odessa, onde recebeu atendimento médico. O agressor foi levado ao plantão policial do município, onde permaneceu preso.