A Prefeitura de Nova Odessa, o Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas) e a multinacional novaodessense Ambipar Environment entregam nesta sexta-feira, dia 30, às 9h, a nova Central de Triagem de Resíduos da Coopersonhos, a cooperativa de recicladores da cidade. Atual presidente do Consórcio, o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) vai participar da inauguração.

Trata-se da 5ª cooperativa da região beneficiada pelo Projeto “Recicla Junto”, uma parceria das prefeituras do consórcio com a Ambipar Environment, que se torna assim mais uma “franquia social” do projeto. O projeto tem patrocínio da CBA, Dow e Tetra Pak, além de uma parceria com a ONG Espaço Urbano.

O novo galpão, totalmente moderno e equipado, fica na Rua José Francisco da Silva, nº 200, no Parque Industrial Fritz Berzin. O aluguel do novo prédio, bem como o caminhão utilizado pela Coopersonhos, são fornecidos pela Prefeitura.

“Além da modernização dos galpões e equipamentos e do treinamento e capacitação dos cooperados, formado de ‘franquias sociais’ do Projeto Recicla Junto promove eficiência produtiva, inclusão social e valorização dos recicláveis, quebrando paradigmas na gestão de resíduos e aumentando a renda das famílias beneficiadas”, comentou o prefeito Leitinho.

Criado em 2023, o “Recicla Junto” promove há 18 meses a Economia Circular e a Coleta Seletiva através da destinação de resíduos sólidos recicláveis para “franquias” (cooperativas modernizadas) do Projeto nos municípios do Consórcio, evitando assim que esses materiais acabem em aterros sanitários ou descartados no meio ambiente. Além disso, aumenta a renda dos cooperados, garantindo dignidade para os recicladores.

Em Nova Odessa, entre outras ações, a parceria viabilizou um novo galpão para a Coopersonhos, a cooperativa de recicladores da cidade, além de treinamento e capacitação de seus cooperados e ações de Educação Ambiental.

Em abril, durante a apresentação dos resultados do Projeto “Recicla Junto” até aqui, Leitinho destacou ser “um orgulho termos uma empresa como a Ambipar sediada em Nova Odessa, uma multinacional que atua na área do Meio Ambiente em mais de 40 países”.

“E esse projeto em parceria com as cidades do Consimares está aumentando nossos índices de coleta seletiva e reciclagem, contribuindo assim com o meio ambiente e também com os profissionais da reciclagem, que ganharam dignidade para fazer seu trabalho – que é fundamental”, elogiou o prefeito na ocasião.

Situada no Parque Industrial Fritz Berzin, a nova Central de Reciclagem é totalmente adequada e equipada para as atividades de reciclagem, incluindo esteira, prensa e balança (que a cooperativa já dispunha, e que foram reformados e pintados), além de uma nova talha (uma espécie de guincho) e de uma nova peleteira para transporte dos bags e fardos.

Até então, a Coopersonhos funcionava em um antigo barracão inadequado do Jardim Conceição. Fundada em 2005, a cooperativa recebe apoio do Município, incluindo um caminhão e motorista para auxiliar no trabalho dos recicladores. São cerca de 10 cooperados atualmente, que atendem a cerca de 17% dos endereços da cidade – principalmente empresas e condomínios.

A renda média deles está na casa dos R$ 1,5 mil mensais, mas deve aumentar consideravelmente com o novo galpão, que tem capacidade para processar até 30% do lixo reciclável gerado localmente, e outras medidas a serem anunciadas nas próximas semana pela Prefeitura e parceiros para fomentar a Coleta Seletiva na cidade.