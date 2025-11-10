Com a presença de cerca de mil torcedores, a final marcou o encerramento da temporada que valorizou o talento e o empenho dos atletas amadores do município

A manhã deste domingo (9) foi marcada pela grande final da Terceira Divisão do Campeonato de Futebol Amador 2025 no Campo do Progresso, em Nova Odessa. O Independente Jardim Alvorada venceu o Unidos da Saideira por 1 a 0 e conquistou o título da competição. Com a presença de cerca de mil torcedores, a final marcou o encerramento da temporada que valorizou o talento e o empenho dos atletas amadores do município.

O Independente Jardim Alvorada fez uma campanha consistente ao longo do campeonato, demonstrando equilíbrio, técnica e entrosamento dentro de campo. Durante a partida decisiva, o adversário acabou tendo três jogadores expulsos, o que refletiu a intensidade e a pressão do confronto, mas não tirou o mérito da vitória do Independente, que soube manter o controle e garantir o resultado até o apito final.

Premiação

Além do troféu de campeão, o técnico Allan Chagas, do Independente Jardim Alvorada, também foi reconhecido na premiação individual como melhor treinador da temporada, em reconhecimento ao trabalho consistente e à excelente campanha da equipe ao longo do campeonato. O título de melhor artilheiro ficou com Natã Gabriel da Costa Silva, do Regularize, com sete gols marcados. Já o prêmio de melhor goleiro (menos vazado) foi para Fernando dos Santos (Zulu), do Unidos da Saideira, que sofreu apenas quatro gols em toda a competição.

“Com o título, o Independente Jardim Alvorada encerra a temporada em grande estilo, e nós celebramos o sucesso de mais uma edição do campeonato, que fortalece o esporte amador e a integração com a população de Nova Odessa”, destacou o secretário adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique Carvalho.