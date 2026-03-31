Serviços essenciais funcionam normalmente na quinta e sexta-feira; demais retornam na segunda-feira

No ponto facultativo desta quinta-feira (2) e no feriado de Sexta-Feira Santa (3), que antecedem a celebração da Páscoa, o Paço Municipal e os demais serviços não essenciais da Prefeitura de Nova Odessa não terão expediente. O atendimento ao público será retomado na segunda-feira (6), das 8h30 às 16h. Já os serviços essenciais vão funcionar normalmente, na quinta e sexta-feira. Confira:

Saúde

Na Saúde, o atendimento do Hospital Municipal e do Pronto Socorro (urgência e emergência) serão mantidos 24 horas, durante todo o feriado. Já no Ambulatório de Especialidades, nas Unidades Básicas de Saíde (UBS’s), nas farmácias municipais, no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), no CRESAM (Centro de Referência de Saúde da Mulher), no CRI (Centro de Referência em Infectologia) e no Bem-Estar Animal, o expediente será interrompido na quinta e sexta-feira, sendo retomado na segunda-feira.

Coleta de Lixo

A Coden Ambiental, responsável pelos serviços de Saneamento Básico do município, suspenderá o atendimento presencial ao público na quinta e sexta-feira, mas a coleta de lixo funcionará normalmente. Para situações de emergência durante o feriado, como falta d’água ou rompimento de redes de água e esgoto, a Coden disponibiliza seu plantão 24h pelo telefone gratuito 0800 771 1195.

Demais órgãos e escolas

Na quinta e sexta-feira, também não haverá expediente no Poupatempo, Procon, Posto Local de Trabalho (PLT), Banco do Povo, Junta Militar, Posto do Sebrae, CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e Fundo Social de Solidariedade. Nas escolas da rede municipal de ensino as aulas ocorrerão normalmente na quinta-feira e, na sexta-feira, não haverá atividades.

Entretenimento, cultura e lazer

O Bosque Manoel Jorge, no Jardim Santa Rosa, permanecerá aberto durante todo o feriado, das 6h às 21h. O Parque das Crianças também estará aberto, das 9h às 21h.

A Feira Noturna da Rodoviária, que acontece na quinta-feira, a Feira Noturna do Santa Rita, que acontece na sexta-feira, e a Feira Livre, que acontece aos sábados de manhã na Rua Anchieta, não terão interrupção.

O Teatro Municipal também segue com sua programação normal. Já a Biblioteca estará fechada na quinta e na sexta-feira e retoma as atividades na segunda-feira.

Chamadas de emergência

Em casos de emergência, os canais de atendimento seguem ativos: Defesa Civil (19) 99545-6418; Corpo de Bombeiros 193; Polícia Militar 190; Guarda Municipal (19) 3466-1900 ou 153.