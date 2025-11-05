Campanha terá palestras, pedidos de exames PSA e atendimentos nas UBSs para incentivar o cuidado preventivo entre os homens

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dá início nesta sexta-feira (7) às ações do Novembro Azul, campanha voltada à saúde do homem e à prevenção do câncer de próstata. A abertura oficial acontece no Paço Municipal, às 14h, com uma palestra sobre o tema com o urologista do Ambulatório de Nova Odessa, Dr. José Lourenço Alvarenga. Além da palestra, o evento também incluirá pedidos de exame PSA (Antígeno Prostático Específico) – essencial para o diagnóstico precoce de alterações na próstata. Também serão oferecidos procedimentos de aferição de sinais vitais e testes de glicemia.

Ao longo do mês, a programação se estenderá em diversos setores públicos, no mesmo formato, com atividades de conscientização conduzidas pelo enfermeiro André Barros. Na segunda-feira (10/11), às 7h30, a palestra será ministrada para os colaboradores da Coden Ambiental. Na terça-feira (11/11), também às 7h30, será a vez dos servidores da Garagem Municipal. Na quinta-feira (13/11), com os músicos da Banda Sinfônica Municipal no Teatro Municipal às 15h30. Para encerrar a programação de palestras, na segunda-feira (17/11), às 19h, a campanha será levada aos atletas do Old School 40+, equipe de basquete de Nova Odessa, no Ginásio Santa Rosa.

Além disso, de acordo com André Barros, palestras e solicitações de exames também serão realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, ampliando o alcance das ações preventivas com a saúde masculina.

“O Novembro Azul é uma campanha que ocorre durante todo o ano, mas é intensificada neste mês. Os pacientes que não estiverem com os exames em dia serão orientados e terão prioridade no agendamento. Além dos cuidados com a próstata, também abordaremos outras doenças importantes, como a hipertensão e a diabetes”, disse o enfermeiro.

As Unidades Básicas de Saúde de Nova Odessa funcionam de segunda a sexta-feira e estão preparadas para atender e orientar os homens durante todo o mês de novembro.

Confira os endereços e telefones:

UBS I – Centro

Av. Carlos Botelho, nº 3 | Tel.: (19) 3466-1493

UBS II – Jardim Flórida

Rua São Paulo, nº 77 | Tel.: (19) 3466-2329

UBS III – Jardim São Manoel

Rua Sigesmundo Anderman, nº 731 | Tel.: (19) 3466-1275

UBS IV – Jardim São Francisco

Rua Louis Francescon, nº 65 | Tel.: (19) 3476-6809

UBS V – Jardim Alvorada

Rua das Imbuias, nº 355 | Tel.: (19) 3498-2732

UBS VI – Jardim Marajoara

Rua Aurélia de Paula Belinatti, nº 69 | Tel.: (19) 3466-1104

UBS VII – Núcleo Residencial Triunfo

Rua Alexandre Bassora, nº 833.