Em ação conjunta com o Setor de Zoonoses da Vigilância em Saúde da Prefeitura, a Coden Ambiental de Nova Odessa está dando continuidade ao programa de controle de pragas urbanas de 2025, com a realização da segunda fase da desbaratização das redes de esgoto. A ação terá início na próxima terça-feira, dia 22, e vai abranger cerca de 2.400 poços de visita, distribuídos pelos 57 bairros da cidade.

Segundo a empresa municipal responsável pelo Saneamento Básico da cidade, a nova etapa “representa um reforço da ação realizada há cerca de seis meses”, e tem como previsão a conclusão dos trabalhos até o dia 30 de maio. “É importante considerar que os fatores climáticos, como a ocorrência de chuvas, podem influenciar o andamento dos trabalhos e ocasionar ajustes no cronograma estabelecido”, destacou a chefe do Departamento Técnico da Coden, Jaqueline Carraro.

A execução dos serviços ficará a cargo da equipe especializada da Detecta, empresa contratada pela Coden, sob supervisão do Setor de Zoonoses, responsável pelo planejamento das atividades. De acordo com Jaqueline, o inseticida será aplicado no interior dos poços de visita pelo método de vaporização e a colaboração da população é importante.

“Solicitamos aos moradores que mantenham os ralos de suas residências tampados ao longo das cinco semanas de trabalho. Além de impedir que as baratas busquem refúgio no interior dos imóveis como efeito da vaporização, essa medida é fundamental para otimizar a eficácia do inseticida em toda a extensão da rede de esgoto”, alertou.

Confira o cronograma da segunda fase da desbaratização:

• De 22/04/2025 a 25/04/2025: Jardim Capuava, Jardim Alvorada, Jardim Santa Rita 1 e 2, Condomínios Firenze e Nápoles, Jardim Jequitibás, Jardim Monte das Oliveiras, Residencial das Árvores (Ipê Branco, Ipê Amarelo e Ipê Roxo), Jardim dos Ipês, Jardim dos Lagos 1 e 2.

• De 28/04/2025 a 02/05/2025: Jardim das Palmeiras, Jardim São Manoel, Altos do Klavin, Parque Residencial Klavin, Residencial 23 de Maio, Jardim Dona Maria Raposeiro Azenha, Jardim Éden, Jardim Campos Verdes, Parque Residencial Francisco Lopes Iglesia, Green Village, Vila Letônia, Jardim Conceição.

• De 05/05/2025 a 09/05/2025: Parque dos Pinheiros, Chácaras Central, Jardim Campo Belo, Condomínio Estância Hípica, Bosque dos Eucaliptos, Condomínio Primavera, Condomínio Imigrantes, Condomínio Engenho Velho, Jardim Maria Helena, Jardim Bela Vista, Jardim Santa Rosa, Jardim Europa, Centro.

• De 12/05/2025 a 16/05/2025: Condomínio Cerejeiras, Condomínio da Fazenda, Jardim Marajoara, Vila Novos Horizontes, Conjunto Habitacional Mathilde Berzin, Jardim Planalto, Parque Fabricio, Distrito Industrial, Jardim Eneides.

• De 19/05/2025 a 30/05/2025: Jardim São Francisco, Jardim Terra Nova/Residencial Fibra, Jardim Santa Luiza 1 e 2, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Parque Triunfo, Jardim São Jorge, Jardim Flórida, Vila Azenha, Jardim Fadel.