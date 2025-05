Uma reunião na quarta-feira (29) definiu os detalhes da “Operação Inverno” 2025 da Prefeitura de Nova Odessa – o Plano de Contingência e Proteção a Cidadãos em Situação de Rua nos momentos de baixas temperaturas. Adotada desde 2021 pela gestão do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), a ação intersetorial mobiliza diversos órgãos do Poder Público e visa evitar mortes por hipotermia.

“Nosso objetivo como sempre é salvar vidas, garantir que estas pessoas não morram de frio. Por isso é importante esse cuidado do nosso Social e da nossa Defesa Civil, com o apoio de outros órgãos, como a GCM (Guarda Civil Municipal), nestas operações noturnas nas noites de frio mais intenso”, justificou o prefeito Leitinho.

Participaram da reunião os secretários municipais de Segurança, coronel Carlos Fanti, e de Obras, Gustavo Valente, o adjunto de Obras Fábio Henrique, o coordenador da Defesa Civil Municipal, Vanderlei Vanag, os diretores de Gestão Social, Habitação, Esportes e Comunicação e a coordenação do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). O Fundo Social de Solidariedade, da presidente Rose Miranda, também compõe a força-tarefa todos os anos.

Capitaneadas pela Defesa Civil Municipal, equipes da Prefeitura já foram a campo neste outono para identificar locais onde os transeuntes possam pernoitar e conversar com eles sobre os riscos trazidos pelas baixas temperaturas.

Equipe

A partir de agora, sempre que as temperaturas (ou a sensação térmica) baixar dos 13º graus Centígrados, uma equipe multidisciplinar vai percorrer os pontos identificados de pernoite de moradores em situação de rua distribuindo agasalhos e cobertores doados pela população e empresas da cidade ao Fundo Social e à Defesa Civil.

Os órgãos que atuam nesta missão de salvar vidas, como a Defesa Civil Municipal e a Diretoria de Gestão Social e CREAS, estimam que existam cerca de 16 pessoas oriundas de Nova Odessa que optam por permanecer nas ruas, a maioria (mas não todas) por problemas vinculados à adição às drogas e ao alcoolismo. Além disso, número semelhante de pessoas vindas de outras cidades estão de passagem por Nova Odessa a cada momento, em direção a outros destinos na região.

Mas o Plano de Contingência e Proteção a Cidadãos em Situação de Rua da Prefeitura vai além da distribuição de cobertores e blusas. Quando as temperaturas baixarem ainda mais, principalmente se vinculadas a ventos e chuvas, as equipes vão oferecer também abrigamento temporário durante a noite aos transeuntes, em uma área de um Ginásio Municipal especialmente preparada para esta finalidade, com colchões, cobertores e banheiro.

É a mesma medida prevista desde 2021, mas utilizada até agora em raríssimas ocasiões, porque na esmagadora maioria das ocorrências, os cidadãos em situação de rua não aceitam o abrigamento noturno.

E, durante o dia, a equipe do CREAS de Nova Odessa mantém o trabalho constante de acolhimento aos cidadãos em situação de rua. Este acolhimento inclui o fornecimento de um kit de higiene pessoal, o preenchimento de um questionário social, apoio na obtenção de documentação e inscrição no CadÚnico do Governo Federal para programas sociais, entre outras medidas.