Nova Odessa inscrições para curso gratuito de 'Cuidados Com Pets (Banho e Tosa)

Inscrições abertas em Nova Odessa

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa anunciou nesta quinta-feira (29) que já estão abertas as inscrições online dos interessados em fazer o curso presencial gratuito “Como Cuidar do Seu Pet (Banho e Tosa)”. Trata-se de uma parceria do Município com o Programa Caminho da Capacitação, do Fundo Social de São Paulo, voltado para a qualificação profissional de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As inscrições do programa devem ser feitas pelo site https://www.cursofussp.sp.gov.br/, ou presencialmente no Fundo Social de Nova Odessa (veja abaixo). A carreta itinerante do programa ficará estacionada em frente à Prefeitura, na Praça dos Três Poderes, entre os dias 09 e 20 de junho.

O curso terá turmas nos três períodos, manhã, tarde e noite e acontecerá de segunda à sexta-feira, com 4 horas/aula por período e será ofertado para pessoas acima de 18 anos. O curso vai ensinar noções básicas de cuidados com animais domésticos, além da conscientização sobre a causa animal.

Na última sexta-feira (23), a equipe do Programa SuperAção SP veio a Nova Odessa – onde foi recebida pela presidente do Fundo Social local, Rose Miranda – e aprovou o local que vai receber a carreta.

Para Rose Miranda, “será uma ótima oportunidade de aprender uma nova fonte de renda”. “É muito importante a participação para aqueles que desejam se especializar em uma profissão e por fim, gerar renda, aprender, se desenvolver, ter uma nova profissão e ainda poder conviver com nossos amiguinhos de quatro patas”, afirmou a presidente voluntaria do Fundo Social.

Quem não tem acesso à internet também pode fazer sua inscrição pessoalmente de segunda a sexta-feira, em horário comercial, no Fundo Social de Solidariedade, que fica na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro. Mais informações estão disponíveis pelo telefone (19) 3476-6053. É preciso apresentar documentos pessoais e comprovante de endereço em Nova Odessa.

Programa

O Caminho da Capacitação é parte dos esforços do Governo do Estado no combate à pobreza. A iniciativa faz parte do Programa Superação SP, ação integrada em formato inédito para tirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

Em todo o Estado, serão mais de 30 carretas com cursos profissionalizantes. O Caminho da Capacitação oferece no total 46 cursos gratuitos em áreas como Beleza, Gastronomia e Tecnologia. A ação tem como objetivo ampliar as oportunidades de formação e empregabilidade para a população que mais precisa.

