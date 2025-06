Acontece a partir deste final de semana a 27ª edição dos JOMI (Jogos da Melhor Idade), do qual participam atletas com 60 anos ou mais. A delegação do Programa da Melhor Idade da Prefeitura de Nova Odessa é formada por 70 atletas, que participam das modalidades oferecidas gratuitamente pela parceria entre Fundo Social de Solidariedade e Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Os “Jogos do Idoso” 2025 acontecem em São João da Boa Vista, entre os dias 20 e 24 de junho.

A delegação participa nesta sexta-feira, dia 20, da cerimônia de abertura do evento. Os idosos novaodessenses serão acompanhados pela presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade (e coordenadora do Programa da Melhor), Rose Miranda, pelo secretário de Esportes, Ângelo Foroni, e pelo adjunto José Henrique de Carvalho, além da equipe da Secretaria.

A Melhor Idade de Nova Odessa entra na disputa em 15 modalidades (atletismo, basquete adaptado, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco, vôlei adaptado e xadrez). Os vencedores masculinos e femininos de cada modalidade avançarão para a final estadual dos JOMI 2025.

“Estamos muito felizes pelos nossos atletas, pelo que eles representam pela nossa cidade, pelo que fizeram e continuam fazendo, abrilhantando e competindo nesse evento maravilhoso, carregando o nome de nossa cidade em várias modalidades. Nossos idosos estão de parabéns e que Deus abençoe a cada um”, acrescentou Rose Miranda.

Para o secretário-adjunto de Esportes, a delegação novaodessense se encontra pronta e muito animada para os jogos. “Nossos idosos estão extremamente preparados para os jogos. Eles treinaram e se empenharam bastante e tenho certeza de que farão uma boa campanha durante os JOMI. Também quero ressaltar o ótimo trabalho dos nossos professores, que vão acompanhar os atletas durante o evento”, afirmou José Henrique.

Os JOMI são voltados para participantes a partir de 60 anos, sendo permitida a participação de pessoas com 90 anos ou mais em algumas provas de natação e atletismo. Espera-se que mais de 15 mil atletas participarão das oito etapas regionais da competição. Para a final estadual, é esperada uma audiência de cerca de 3 mil pessoas.

O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) deixou uma mensagem de incentivo aos idosos. “Eu fico muito grato e feliz em ser o prefeito da cidade, essa que apoia muito o esporte e que se preocupa com os idosos, buscando fazer sempre o melhor para eles. Nós temos que cuidar e zelar por aqueles que um dia cuidaram da gente e desejo uma boa sorte e boa viagem para todos os competidores”, declarou.

Edição 2024

A edição 2024 aconteceu dos JOMI em Casa Branca. A delegação do Programa da Melhor Idade de Nova Odessa conquistou duas medalhas na modalidade arremesso de peso – prata de Edmundo Corteze, na categoria “E”, e bronze de Lourival Lourenço, na categoria “C”. Nova Odessa conquistou 20 pontos no campeonato, ficando em 18º na classificação geral, atrás de cidades maiores como Campinas, Limeira, Paulínia e Americana.

Novos uniformes

Para participar dos Jogos da Melhor Idade de 2025, todos os competidores de Nova Odessa foram contemplados com um novo uniforme, feito especialmente para esta ocasião e que poderá ser utilizado durante os treinos esportivos. O uniforme foi fornecido pela Secretaria de Esportes e Lazer e Lazer da Prefeitura, sem custo algum para os competidores.

Santa Bárbara d’Oeste marca presença

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, também participará da edição 2025 dos Jogos da Melhor Idade. A delegação barbarense embarca rumo à competição na manhã do dia 20 e ficará alojada na Escola Estadual Profª Anesia Martins Mattos.

Neste ano, o município será representado em cinco modalidades: atletismo, basquete 3×3, bocha, damas, malha e natação. Os atletas que compõem a equipe são os seguintes:

Atletismo: Benedito Ferreira da Silva, Luis Antônio de Lima e Carlos Alberto Saqueto

Basquete 3×3: Benedito Ferreira da Silva, Clóvis Osvaldo do Amaral e Luiz Carlos Tank Junior

Bocha: Daria Libreato, Marcelino Paolo Inácio Sabellico e Osmar Forti

Damas: Claudecir Rodrigues da Silva

Malha: João Antônio da Silva, José Furlaneto e José Gomes de Oliveira Filho

Natação: Neli Maria de Araújo Forti, Rosana Ferreira Neves González, José Amarildo Delmondes, Luis Fernando Bueno Buzzinni, Sebastião Aparecida Bernardes, Conceição Aparecida Dellagracia Tsujikawa, Edina Silvana Picarelli da Silva, Ivanilde Amélia Lourenço Ferreira, Marina do Carmo Guariglia Simões e Irlanda Baldassin Furlan

A participação de Santa Bárbara d’Oeste nos Jogos da Melhor Idade reafirma o compromisso da Administração Municipal com a promoção do envelhecimento ativo e saudável, segundo o secretário municipal de Esportes, Vinicius Furlan. “Os JOMI representam muito mais do que competição: são uma celebração da vida ativa, do respeito à história de cada um dos nossos atletas e da força transformadora do esporte”, destacou o secretário.

Leia + sobre esportes

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP