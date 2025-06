Com o slogan “O que foi passado, aquece o presente!”, a tradicional Campanha do Agasalho 2025 do Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa já tem data marcada para começar. A iniciativa começa nesta terça-feira, dia 3, e se estende até o próximo dia 27. Os cidadãos, empresas e comércios interessados já podem fazer sua doação à Campanha do Agasalho 2025 em um dos mais diversos pontos espalhados pela cidade.

O lançamento da campanha acontece às 8h45 desta terça-feira, no Fundo Social de Solidariedade e Espaço Melhor Idade, localizado na Rua Heitor Penteado, nº 199, no Centro. O evento será aberto ao público, que já poderá entregar suas doações.

O “bazar” para a entrega gratuita dos cobertores e agasalhos arrecadados às famílias carentes de Nova Odessa, considerado a “segunda etapa” da Campanha do Agasalho anual, vai acontecer já no início de julho, em data e horário a serem anunciados pelo Fundo Social.

Até lá, as doações poderão ser feitas pelas famílias, grupos e empresas de Nova Odessa até o próximo dia 27 de junho em diversos pontos da cidade. Entre eles, haverá caixas de arrecadação na própria Prefeitura de Nova Odessa, no Fundo Social de Solidariedade/Espaço Melhor Idade, no Teatro Municipal Divair Moreira, na Secretaria da Educação, Secretaria de Saúde e nos Supermercados São Vicente e Paraná, entre outros.

“Podem ser doadas roupas de frio em bom estado, principalmente agasalhos, casacos, blusas, jaquetas, meias, luvas e moletons, além de sapatos, cachecóis, gorros, cobertores e edredons. Roupas femininas, masculinas e infantis. Tudo será analisado e separado pelos nossos voluntários e então revertidos em prol da população”, explicou a presidente voluntária do Fundo Social, Rose Miranda.

“Ano após ano a população de Nova Odessa demonstra sua solidariedade não apenas na Campanha do Agasalho, mas também nos momentos de grandes tragédias, como os deslizamentos de encostas no litoral norte paulista ou nas enchentes no Rio Grande do Sul. O povo da nossa cidade amo ajudar o próximo, e temos certeza de que neste inverno não será diferente”, afirmou o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

Como em anos anteriores, também podem ser doados itens para pets, como roupinhas e caminhas almofadadas, que também serão disponibilizados às famílias em situação vulnerável no dia do “bazar” de entrega gratuita das peças arrecadadas na Campanha do Agasalho 2025.

Em 2024, a segunda etapa da Campanha do Agasalho, que é a entrega das arrecadações aos necessitados, atraiu mais de 500 famílias carentes. Durante a campanha do ano passado, foram arrecadados mais de 5 mil itens, foram doados por toda a população e por empresas de Nova Odessa, que ficaram sensibilizadas pelas baixas temperaturas.

“A ação de entrega dos donativos à população carente acontecerá em breve. Depois da triagem das doações, vamos fazer uma ação de distribuição voltado para as famílias em situação vulnerável da cidade, bem como para todos aqueles que precisam de uma roupa neste período de frio”, finalizou Rose Miranda.