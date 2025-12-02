Iniciativa é gratuita e ofertará mamografias e exames de Papanicolau para 50 mulheres, com custeio integral de exames, transporte e lanche.

A Prefeitura de Nova Odessa, por intermédio de uma ação conjunta das Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social e de Saúde, firmou parceria com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) para a realização do projeto “Semear é Cuidar”. Esta iniciativa tem como objetivo a prevenção do câncer de mama e do colo do útero e irá oferecer gratuitamente 50 mamografias e 50 exames de Papanicolau para mulheres do município, selecionadas pelas ONGs do projeto. O lançamento oficial da iniciativa aconteceu nesta segunda-feira (1/12), no auditório do Paço Municipal.

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, destacou a importância da parceria, agradecendo pelo trabalho conjunto. “As mulheres da nossa cidade merecem atenção, respeito e informação de qualidade para que possam realizar seus exames e garantir mais segurança para elas e para suas famílias”, afirmou o prefeito.

Apesar de Nova Odessa ser um município com forte característica urbana, o SENAR atua no apoio a comunidades que possuem vínculos com o setor agro, seja por meio de produção familiar, agricultura de subsistência ou mesmo pelo trabalho de mulheres que residem na zona urbana, mas desenvolvem atividades ou possuem fonte de renda ligadas ao ambiente rural. Esta flexibilidade permite que o “Semear é Cuidar” atenda um público significativo da cidade, levando um serviço de saúde essencial diretamente a quem precisa.

Projeto

O projeto “Semear é Cuidar” é uma ação de promoção social do SENAR que custeia integralmente todos os exames, o transporte das mulheres em veículo fretado até um laboratório particular credenciado e, também, fornece um lanche durante o período de deslocamento. O processo teve início com o evento de lançamento, que contou com a presença de autoridades municipais e representantes do SENAR.

A Dra. Adriana Menezes, que representou o presidente do Sistema FAESP (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo) Tirso Meirelles, destacou a necessidade do autocuidado e dos exames periódicos. “Muitas vezes as mulheres se colocam em segundo plano para cuidar dos filhos, da família, da casa e do trabalho, e acabam deixando de olhar para si mesmas. O Câncer de Mama e o Câncer de Útero são os que mais matam mulheres no Brasil. Apesar da alta letalidade, têm taxa de cura próxima de 100% quando identificados no início. Por isso, é fundamental parar e cuidar da própria saúde. Um diagnóstico precoce salva vidas”, afirmou ela.

A Secretaria Municipal de Saúde emitirá as guias médicas necessárias para a realização dos exames. O agendamento será conduzido pela ONG Orienta a Vida, parceira do SENAR, que organizará o transporte em grupo das mulheres. Após a realização dos exames, os resultados serão encaminhados à Secretaria de Saúde, que dará sequência ao tratamento, se necessário. Em casos que requeiram exames complementares, o próprio SENAR assumirá os custos, assegurando um acompanhamento completo até o diagnóstico final.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social de Nova Odessa, Antonio Teixeira, destacou que a iniciativa amplia o acesso à saúde preventiva. “O lançamento do projeto “Semear é Cuidar” representa um apoio importante para a saúde preventiva da cidade, unindo forças com instituições nacionais para salvar vidas através do diagnóstico precoce”, afirmou.