A Prefeitura de Nova Odessa liberou o tráfego de veículos na nova ligação entre a avenida Rodolfo Kivitz e a rua João Bassora, no Jardim Bela Vista. A abertura contribui diretamente para a melhoria do fluxo de veículos na região central, principalmente nos horários de pico, oferecendo uma alternativa ao trânsito intenso nas imediações da rotatória do Condomínio Residencial das Américas.

Segundo Benedito Goes Neto, autoridade municipal de Trânsito de Nova Odessa, a obra facilita ainda o acesso à Avenida Ampelio Gazzetta e aos bairros Jardim Éden e Bela Vista, além de beneficiar motoristas que seguem em direção a cidades vizinhas como Sumaré, Hortolândia e Campinas.

Novo caminho

“Essa ligação cria um novo caminho para quem precisa circular pela cidade, diminuindo o volume de veículos em pontos críticos e oferecendo mais agilidade nos deslocamentos”, destacou ele.

A segunda etapa da intervenção, que fará a conexão até a rua Júlio Marmile, já está pronta e será aberta nos próximos dias, após a conclusão de ajustes finais por parte da equipe técnica.