A chuva intensa que atingiu Nova Odessa por volta das 13h30 desta quarta-feira (22/09) causou estragos em vários pontos da cidade, com maior concentração nos bairros Alvorada e Klavin. A Defesa Civil Municipal estima mais de 15 destelhamentos e a Secretaria de Meio Ambiente registrou mais de 100 remoções de galhos, além de três árvores caídas. Não houve registros de feridos.

Entre as ocorrências de destelhamento estão a Academia Pano Bianco, localizada na avenida Ampélio Gazzetta, um salão comercial em reforma no Klavin e várias residências. Também foram registrados danos na EMEB Padre Victor Facchin Canossiano, no Jardim São Manoel, e no PA (Pronto Atendimento) do Alvorada.

Bosque Manoel Jorge fechado para vistoria

Como medida de segurança, o Bosque Manoel Jorge, localizado no Jardim Santa Rosa, permanecerá fechado ao público para a remoção do barro que invadiu a pista de caminhada e a vistoria técnica nas árvores do local. A previsão de reabertura é na terça-feira, após a conclusão dos serviços.

A Prefeitura reforça o pedido para que a população evite circular próximo às áreas afetadas até que os serviços sejam finalizados.