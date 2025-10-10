Crime no bairro Santa Rita é motivado por ciúmes e suspeita respondia por tentativa de homicídio

Um caso de furto de carro e celular envolveu esta semana uma mulher em Nova Odessa. Ela foi presa em flagrante após subtrair os itens do ex-companheiro, supostamente por motivação passional, no bairro Jardim Santa Rita. O veículo foi localizado na Rua Goiânia, no Jardim São Jorge, devido a câmeras instaladas no Jardim Picerno.

De acordo com a Polícia Militar, ao abordar o automóvel, os policiais encontraram a mulher ao volante e um homem no banco do passageiro. Em depoimento, a suspeita confessou o furto, alegando que, ao visitar a casa do ex-companheiro, teve acesso ao celular dele e encontrou mensagens com outras mulheres. Revoltada, decidiu levar embora os bens.

O proprietário então acionou a PM pelo 190, dando início à operação que resultou na captura da suspeita. Segundo as investigações, a mulher já responde por tentativa de homicídio contra a mesma vítima em um caso anterior. O delegado de plantão formalizou a prisão em flagrante por furto qualificado, e a suspeita permaneceu custodiada à disposição da Justiça.