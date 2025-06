A Prefeitura de Nova Odessa, através Setor de Zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, disponibilizou nesta semana o inédito sistema online de inscrições no Programa Permanente de Castração Gratuita de Cães e Gatos de famílias da cidade. Até então, as inscrições só podiam ser realizadas presencialmente. A medida busca facilitar ainda mais o cadastro no programa, que busca evitar crias indesejadas o consequente abandono animal, além de trazer saúde e bem-estar para os pets.

Para realizar o cadastro online, o responsável pelo animal deve preencher o formulário digital através do link https://www.novaodessa.sp.gov.br/programa-de-castracao-animal-da-prefeitura-de-nova-odessa-2025, informando seus dados pessoais e os do animal. Também é necessário anexar documentos como RG, comprovante de residência e Cartão +Saúde Municipal.

De acordo com a médica veterinária responsável pelo Setor de Zoonoses, Paula Faciulli, a procura pelo Programa de Castração vêm diminuindo, pois muitos animais da cidade já foram castrados pela iniciativa ao longo dos últimos quatro anos. Ao todo, desde o início do Programa de Castração em janeiro de 2021, 4.002 animais entre cães e gatos já foram castrados.

“Mas ainda há muitos cães e gatos, principalmente os mais novinhos, que precisam passar pelo procedimento. A castração é uma demanda constante, pois sempre há o nascimento de novos animais. Com a implantação do sistema online, esta é uma forma mais prática e rápida do tutor fazer a inscrição do animal através da sua casa”, justificou.

O Programa de Castração da Prefeitura é destinado para moradores de Nova Odessa que possuem cães ou gatos com mais de 6 meses de idade. Podem realizar a castração animais de pessoas de baixa renda, protetores independentes ou ONGs de proteção animal. As cirurgias são realizadas geralmente pelos veterinários do DBEA (Departamento de Bem-Estar Animal) da Prefeitura, inaugurado ano passado.

Após o envio do formulário pela internet, o responsável pelo pet deverá aguardar o contato da equipe do Setor de Zoonoses para realizar o agendamento da castração, com dia e horário marcados. Não serão realizadas cirurgias sem agendamento prévio.

Inscrição presencial

Para quem preferir, a inscrição no Programa de Castração Animal da Prefeitura de Nova Odessa ainda pode ser realizada presencialmente, na Central de Atendimentos do Paço Municipal, que fica na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e das 13h às 15h30. Mas atenção: a inscrição não é feita no Departamento de Bem-Estar Animal.