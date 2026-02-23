Proposta do vereador foi aprovada em sessão e oficializa o evento no calendário anual

Em sessão realizada na quinta-feira (19), a Câmara Municipal de Nova Odessa aprovou o Projeto de Lei 15/2025, de autoria do vereador André Faganello (Podemos), que institui a “Caminhada Pela Conscientização do Autismo” no calendário oficial do município. É prevista a realização anual do evento em abril para promover a inclusão social e combater o preconceito contra pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

A iniciativa do parlamentar busca celebrar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data específica da caminhada fica a cargo dos organizadores, mas sempre ocorrendo no mês de abril. O objetivo é reforçar a importância de indivíduos com TEA na sociedade e ajudar a diminuir estigmas ainda existentes.

O projeto menciona a participação crescente da comunidade local em edições anteriores do evento. Em 2023 a caminhada reuniu cerca de 200 participantes. No ano seguinte, 2024, o número subiu para aproximadamente 300, mostrando um interesse coletivo em torno da causa.

Evento

Com a oficialização, o Poder Público de Nova Odessa deverá oferecer apoio para viabilizar o evento. A proposta entra em vigor na data de sua publicação, tornando a Caminhada Pela Conscientização do Autismo um evento fixo e reconhecido oficialmente pelo município.

São citadas decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) e do TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) como fundamentação jurídica, para assegurar a legalidade e constitucionalidade da medida aprovada no Poder Legislativo novaodessense.

“É uma caminhada que vem ocorrendo a alguns anos e está crescendo, assim como a causa. Seja no município, na região e no Brasil como um todo”, destacou André Faganello. “É um evento marcante e tenho certeza que muitas famílias aguardam, para aumentar a conscientização e propagar essa bandeira para o país todo”, reforçou.

O vereador ainda citou a importância do trabalho do Gruma (Grupo de Mães Acolhedoras do Autismo) e por terem o escolhido para apresentar o projeto oficializando a caminhada. “Dos 19 projetos que apresentei em 2025, tenho certeza que esse é um dos mais importantes”, conclui.