Nova Odessa tem final do 6º Campeonato Interno Old School Basketball Master

A grande final do 6º Campeonato Interno Old School Basketball Nova Odessa na categoria Master será disputada nesta segunda-feira, dia 30 de junho, às 20h, no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa, que fica na Rua João Bassora, nº 543. O confronto será entre o time 40+ da academia Xprime contra o Ganso Diesel, prometendo uma partida emocionante.

Durante as últimas semanas, seis times competiram pelo título. HE Automação, Ganso Diesel, Mupy, Xprime, Sport Inox e Aposerv se enfrentaram em jogos acirrados. As partidas foram realizadas sempre às segundas-feiras no Ginásio Santa Rosa. O evento conta com o apoio e patrocínio do Grupo Aposerv, Sport Inox, Crossfit Nova Odessa, High End, Mupy, Europamotors, Senninger e Unipharma.

Para o secretário-adjunto de Esportes e Lazer do Município, José Henrique de Carvalho, o campeonato vai além da competição. “Mais do que um evento esportivo, essa iniciativa é uma oportunidade para promover saúde, bem-estar e qualidade de vida para nossos atletas 40+. Qualquer um pode se inscrever e vir se divertir com a gente. O basquete é uma prática que fortalece o corpo e a mente, além de incentivar o espírito de equipe e a convivência social”, afirmou

O time Old School de basquete é referência na valorização do esporte amador e da prática saudável para atletas 40+. Para Daniel Fujihara, que faz parte da equipe, tanto os treinos quanto os jogos são muito mais do que competição. “Praticar basquete vai além dos jogos: é competição, amizade, trabalho em equipe e muita diversão. É um momento precioso entre amigos, além de cuidar da saúde e da mente”, afirmou.

Participar

Retomadas em 2022, as Escolinhas Municipais de Esportes mantidas pela Prefeitura já atendem a mais de 2.200 crianças e adolescentes, além de muitos adultos. A Secretaria de Esportes e Lazer segue ampliando as opções de modalidades, horários e locais.

Atualmente, o Esporte oferece aulas de danças, handebol, basquete, vôlei, futsal, futebol de campo, taekwondo, kung fu, judô, muay thai, luta de braço e caratê, além de atividades esportivas para a Melhor Idade, a partir dos 60 anos. As aulas são ofertadas gratuitamente nos ginásios e campos de futebol da cidade, além do Espaço Melhor Idade, no Centro.

Para saber mais ou se inscrever em uma das modalidades acima, os interessados devem se dirigir até o Ginásio de Esportes mais próximo de sua casa, ou conferir a tabela completa das aulas e horários disponíveis em https://www.novaodessa.sp.gov.br/secretarias/secretaria-de-esportes-e-lazer/diretoria-de-esportes.

