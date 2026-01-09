Prefeitura quitou parcialmente os prestadores do serviço e está licitando nova empresa

A Prefeitura de Nova Odessa está realizando processo licitatório para contratar nova empresa prestadora do serviço de apoio a alunos da Rede Municipal de Educação que necessitam de acompanhamento especializado. Mas ainda há pendências de pagamentos com a atual contratada e a situação tem ocasionado transtornos, tanto à empresa como as dezenas de colaboradoras.

Nesta quinta-feira (8) a Prefeitura fez pagamento parcial à empresa Zeta Serviços e Apoio LTDA, no valor de R$ 180 mil. A medida ocorre após denúncias e pressão de funcionárias sobre atrasos salariais, atribuídos à falta de repasses do poder público. De acordo com relatos, a falta e regularidade comprometia a operação do serviço prestado nas unidades escolares.

Rompe

A PMNO rompeu contrato com a empresa em dezembro e está em andamento processo licitatório em andamento para a contratação de nova prestadora. A administração reconhece a existência de pendências em débitos, que estão numa programação de pagamentos, com pretensão de normalizar até o retorno das aulas em fevereiro.

Desde o final do ano passado algumas funcionárias se mobilizaram na busca por esclarecimentos junto à Secretaria Municipal de Educação. Em mensagens registradas neste começo de ano, às quais o Novo Momento teve acesso, a secretária da pasta (Vânia Cezaretto) chegou a ficar incomodada com o contato telefônico.

A situação motivou questionamentos sobre a postura da dirigente de Educação diante de um assunto que traz impactos diretamente na rotina da educação pública e nos salários de dezenas de colaboradoras. Mas aparentemente está tudo apaziguado entre as partes.

Acompanha

O vereador André Faganello (Podemos) acompanha o caso desde o ano passado e cobra a regularização dos pagamentos. “Estou acompanhando de perto desde novembro, mês que (as colaboradoras)ficaram sem receber. Fui e cobrei”, explicou o parlamentar. “Falamos com o Brauner (Feliciano, secretário de Finanças e Planejamento), que pagou em dezembro”, detalha.

Faganello cita que neste início de 2026 a pressão continuou. “Agora não iam pagar novamente e desde terça-feira (dia 6) a empresa entrou em contato comigo. Mais de 40 colaboradores também”, descreve. “E nesta quinta-feira (8) pagaram R$ 180 mil, de um total de mais de R$ 1 milhão”, acrescenta.

O parlamentar lembra que na próxima semana está programado o pagamento das verbas de indenização trabalhista, uma vez que o contrato com a empresa foi rescindido. “A Vânia (Cezaretto, secretária de Educação) deu a palavra de que vai ajudar com mais R$ 180 mil. Aí o restante a Prefeitura vai pagar parcelado”, finaliza.