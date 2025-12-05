Prefeito Leitinho recebeu senha de acesso aos dados meteorológicos do sistema para ampliar a capacidade de monitoramento climático e a segurança da população

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho e o coordenador da Defesa Civil do município, Vanderlei Vanag, participaram nesta quarta-feira (3) do Simulado de Evento Severo, que marcou oficialmente o início da operação do novo radar meteorológico adquirido pelos municípios da Região Metropolitana de Campinas. O encontro promovido pela Casa Militar do Estado de São Paulo, foi realizado no auditório da Unicamp, em Campinas.

Com a presença dos chefes do Executivo de toda a região, o treinamento teve como objetivo apresentar as funcionalidades técnicas do radar, monitoramento em tempo real e precisão das leituras, protocolos de compartilhamento dos dados e o fluxo integrado de tomada de decisão.

Na ocasião, os municípios receberam as senhas de acesso aos dados meteorológicos do sistema, ampliando a capacidade de monitoramento e a tomada de decisão das administrações locais.

Durante o simulado, também foi testado o envio de alertas via Cell Broadcasting, tecnologia que permite avisar diretamente moradores de áreas de risco em casos de emergência. “Esse é um passo muito importante para toda a nossa região. Com o novo radar e a integração entre os municípios, teremos informações mais precisas e rápidas para agir em situações de risco. Nosso compromisso é proteger vidas, e investir em prevenção é o caminho mais seguro para isso”, destacou o prefeito Leitinho.

O equipamento

Instalado no Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o equipamento abrange um raio de cobertura de até 100km, com varredura horizontal de 360° a cada 10 minutos e é o único na região capaz de prever eventos climáticos extremos. Sua aquisição é uma iniciativa da Defesa Civil Estadual, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, da Unicamp e da AgemCamp (Agência Metropolitana de Campinas).

Além de permitir o monitoramento contínuo, o novo radar também emite alertas em tempo real, essenciais para antecipar riscos e orientar ações de mitigação. O sistema opera com tecnologia de dupla polarização, que diferencia tipos de partículas presentes nas nuvens, gotas de chuva, granizo, gelo e outras, aumentando a precisão na identificação e intensidade dos fenômenos meteorológicos.