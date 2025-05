Nova Odessa: PLT/Poupatempo abre semana com 67 vagas de trabalho

O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, que funciona junto ao novo Poupatempo da cidade, começa a segunda semana do mês de maio, a partir deste dia 12, recebendo currículos para a seleção de 67 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas – incluído diversas vagas de estágio.

Há múltiplas oportunidades para funções como Ajudante de Corte, Ajudante de Costura, Ajudante de Obra, Ajudante de Tecelagem, Auxiliar de Fundição, Coletor de Reciclável, Costureira/o, Jardineiro, Separador de Material e Tratorista, entre outras.

As vagas são para moradores de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função. Os interessados devem enviar seus currículos para o e-mail [email protected], com a especificação da função (o “nome da vaga”) interessada na linha de “assunto”.

Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já utilizado pelas empresas da cidade disponibilizarem centenas de vagas ao público. O novo portal de vagas mantido pela Prefeitura pode ser acessado em https://www.novaodessa.sp.gov.br/emprega-novaodessa.

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público no novo CRET (Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador), que fica na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à recém-inaugurada unidade do Poupatempo Paulista na cidade.

Vagas da iniciativa privada no mural do PLT Nova Odessa:

AJUDANTE DE CORTE – Ensino Fundamental completo. De 22 a 40 anos. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta até as 16h. (5 vagas)

AJUDANTE DE COSTURA – Ensino Fundamental completo. De 22 a 40 anos. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta até as 16h. (3 vagas)

AJUDANTE DE OBRA – Ensino Fundamental. Experiência anterior com obras ou ajudante geral. Realizará trabalhos em altura; Saber manusear betoneira. Residir em Nova Odessa ou região R$ 2,066,00 + Café e almoço no local + Vale-transporte + Odonto. (10 vagas)

AJUDANTE DE TECELAGEM – Ensino Fundamental completo. De 22 a 40 anos. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta até as 16h. (5 vagas)

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO – Sexo masculino. Residir em Nova Odessa, experiência na função. Ensino Médio completo, informática básica, saber conduzir empilhadeira. Horário comercial de segunda a sexta. Salário: R$ 2.186,28 + Vale-transporte ou combustível + Refeição no local + Convênio médico. (1 vaga)

AUXILIAR DE FUNDIÇÃO – Conhecimento básico sobre o processo de fundição. Ter atuado anteriormente em áreas de fundição ou em funções relacionadas. (3 vagas)

AUXILIAR DE LABORATÓRIO – Ensino Médio completo. Cursando ou concluído Técnico em Química. Acima de 18 anos, não necessário experiência. Residir preferencialmente em Nova Odessa. Salário: R$ 2.186,28 + Vale-transporte ou combustível + Refeição no local + Convênio médico. (1 vaga)

AUXILIAR DE LIMPEZA – Sexo feminino. Residir preferencialmente em Nova Odessa ou Sumaré. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta das 7h às 16h. Salário: R$ 1.800,00 a R$ 1.900,00 + Vale-transporte + Vale-alimentação + Vale cesta básica. (1 vaga)

BALCONISTA – Com experiência. Disponibilidade para trabalhar com escala e fins de semana. (1 vaga)

COLETOR DE RECICLÁVEL – Vaga masculina. De segunda a sexta das 7h às 16h. (2 vagas)

COSTUREIRA(O) – Ensino Fundamental completo. De 22 a 40 anos. De segunda a quinta das 7h às 17h e sexta até as 16h. (5 vagas)

CUIDADORA – Ensino Médio completo. Experiência na função. Disponibilidade de horário para escala 6×2. Salário R$ 1.660,00. (1 vaga)

CUIDADORA II – Acima de 18 anos. Ensino Médio completo, cursando pedagogia é um diferencial. Morar em Nova Odessa. (1 vaga)

CUIDADORA PCD – Acima de 18 anos. Ensino Médio completo, cursando Pedagogia é um diferencial. Morar em Nova Odessa. (1 vaga)

FAXINEIRA(O) – Conhecimento em limpeza, preferencialmente em galpões e escritórios. Morar em Nova Odessa. Benefícios: Plano de Saúde Coparticipativo + Vale-refeição + Vale transporte. (1 vaga)

FUNILEIRO DE AUTOS E CAMINHÕES – Experiência em solda mig. (1 vaga)

JARDINEIRO – Com ou sem experiência. Salário R$ 1.732,39 + 20% de insalubridade + Cesta básica R$ 138,60 + VA R$ 11,10 + PLR Semestral R$ 262,85 + Almoço no local R.U – Terça a sábado das 7h às 16h48. (15 vagas)

OPERADOR DE INJETORA – Possuir veículo próprio que possa utilizar para ir ao trabalho. Curso técnico em mecânica, metalúrgica, processos de produção ou áreas afins (diferencial). Vivência anterior em liderança de equipes de produção ou operação de injetoras/fundição. (1 vaga)

PADEIRO – Com experiência. (1 vaga)

SEPARADORA DE MATERIAL – Vaga feminina. De segunda a sexta das 7h às 16h. (3 vagas)

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO – Curso Técnico completo em Segurança do Trabalho, com registro ativo no Ministério do Trabalho (MTE); Experiência anterior na função; Conhecimento da legislação e das normas regulamentadoras (NRS); Conhecimento em elaboração e controle de documentação legal e rotinas de segurança; Boa comunicação, proatividade e habilidade para ministrar treinamentos. Residir em Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré. (1 vaga)

TRATORISTA – Com experiência. Salário R$ 1.951,37 + 20% de insalubridade + Cesta básica R$ 138,60 + VA R$ 11,10 + PLR Semestral R$ 262,85 + Almoço no local R.U – Terça a sábado das 7h às 16h48. (4 vagas)