Nova Odessa pode ser uma das cidades contempladas pelo Programa “SuperAção SP”, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo que visa promover a superação da pobreza por meio do acesso a oportunidades e desenvolvimento social. Como parte das ações do programa, a cidade poderá receber o curso “Como cuidar do seu pet”, oferecido gratuitamente à população em uma carreta itinerante que possivelmente ficará estacionada em frente à Prefeitura Municipal entre os dias 9 e 20 de junho.

O curso será voltado especialmente a membros de famílias em estado de vulnerabilidade e cadastradas no CadÚnico da cidade. O curso irá ensinar noções básicas de cuidados com animais domésticos além da conscientização da causa animal.

De acordo com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Miranda, será “uma ótima oportunidade de aprender uma nova fonte de renda”. “É muito importante a participação para aqueles que desejam se especializar em uma profissão e por fim, gerar renda, aprender, se desenvolver, ter uma nova profissão e ainda poder conviver com nossos amiguinhos de quatro patas”, relata.

Mais informações aos potenciais interessados serão divulgadas nos canais oficiais da Prefeitura e do Fundo Social de Solidariedades no momento oportuno, assim que todas as informações sobre a vinda da carreta para a cidade forem confirmadas pelo Estado.

O programa

O Programa Estadual “SuperAção SP” tem como objetivo tornar famílias em estado de vulnerabilidade independentes e foi lançado na última terça-feira, dia 20 de maio de 2025, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Por Nova Odessa, estiveram presentes Rose Miranda, o secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico e Social, Mateus Tognella, a diretora de Gestão Social e Cidadania, Shirley Barbosa, e a assistente social Cristina Bizotto.

Nesta primeira fase do programa, o objetivo é atender 105 mil famílias em estado de extrema pobreza no Estado. A equipe do programa irá realizar uma busca ativa a partir do CadÚnico, identificando e convidando as famílias a participarem da iniciativa.

“Queremos que as pessoas conquistem direitos sociais por meio do trabalho e do aumento do poder aquisitivo. O mais importante é garantir o direito à emancipação. Construímos o programa com foco em quem mais precisa, no atendimento individualizado e integrado”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas durante o lançamento do programa.