Vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda (o Mineirinho) recebeu pessoalmente nesta quarta-feira (21) o troféu de 1º lugar na categoria “Poder Público” do 18⁰ Prêmio de Responsabilidade Ambiental, promovido pela Sanasa (Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento) Campinas, em parceria com o jornal Correio Popular, do Grupo RAC. Nova Odessa, através da Secretaria de Meio Ambiente e da Coden Ambiental, foi reconhecida por seu inovador projeto de recuperação de áreas de nascentes degradadas com a utilização de pequenas agroflorestas.

O Correio Popular publicou semanalmente entre 2024 e 2025 matérias que destacaram as ações premiadas agora. Ao todo, foram 38 projetos avaliados por técnicos da Sanasa, que elegeram os três melhores para cada uma das três categorias – Poder Público, Empresa e Voluntários.

O vice-prefeito recebeu o prêmio juntamente com o secretário de Meio Ambiente, Rafael Brocchi, pelo secretário-adjunto Diego Tonucci, pelo assessor Matheus Grolla e pelo diretor financeiro da Coden, Reinaldo Formaggio.

“Ficamos muito felizes em conquistar, junto com nossa equipe de Meio Ambiente, mais este prêmio para nossa cidade. Isso mostra nosso total empenho e dedicação com Nova Odessa. Sustentabilidade é essencial nos dias de hoje e estamos seguindo no caminho certo, sempre pensando no futuro e no bem-estar da nossa população”, disse o vice-prefeito Mineirinho.

O projeto premiado está em andamento na região do Jardim Terra Nova, onde existe uma área verde próxima a uma nascente que vem sendo transformada em um modelo de restauração ambiental. A proposta une recuperação ambiental, inclusão social e educação ambiental e envolve toda a população que reside nas proximidades.

Estratégia

A estratégia adotada envolve o plantio de árvores frutíferas e de legumes como mandioca, abóbora, quiabo e hortaliças. A sombra das árvores e a retenção de umidade fornecidas pelas copas das árvores auxiliam na reestruturação do solo e na recuperação da nascente.

Outro diferencial que levou Nova Odessa a conquistar o prêmio é o uso de adubo ecológico na ação de reflorestamento. Adubo este que é produzido através do tratamento do lodo da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Quilombo, em um processo de compostagem que transforma os danos causados pela intervenção do homem na natureza em solução sustentável, com elevados índices de nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio.

A ação no entorno da nascente do Terra Nova também visa atrair agentes polinizadores e devolver à área a sua biodiversidade original, com o retorno de espécies como sabiás, bem-te-vis, carcarás e corujas. O projeto ainda combate práticas predatórias, como o uso do fogo para limpeza de terrenos, com ações educativas e envolvimento da comunidade.

De acordo com o assessor Matheus Grolla Martins, “a revitalização desta importante área do Terra Nova deve se tornar referência para outros bairros em Nova Odessa, realizando a revitalização de matas ciliares, criando jardins na cidade e realizando o plantio de árvores em praças e espaços públicos. A expectativa é de que, em cinco anos, a área esteja completamente transformada em uma floresta produtiva e sustentável”, relatou.

“Este prêmio representa o reconhecimento de um trabalho sério e construído com total planejamento, união e compromisso com a sustentabilidade. Isso significa investir no futuro da nossa cidade e garantir qualidade de vida para as próximas gerações”, completou o secretário Rafael Brocchi.

Ainda na categoria “Poder Público” do 18⁰ Prêmio de Responsabilidade Ambiental da Sanasa Campinas e Grupo RAC/Jornal Correio Popular, o segundo lugar ficou com a Câmara Municipal de Vinhedo. E em terceiro lugar, ficou o trabalho de educação ambiental e alimentar, chamado de “Alfabetização Ecológica”, do projeto Fazendinha Feliz.