Na próxima segunda-feira, dia 2, a Câmara Municipal de Nova Odessa votará o Projeto de Decreto Legislativo que institui oficialmente o ‘Prêmio Serginho Freire de Comunicação’. A proposta visa reconhecer, incentivar e valorizar profissionais da área de comunicação que se destacam no exercício de suas funções no município.

De acordo com o texto, o prêmio será concedido anualmente em cinco categorias: Jornalismo Impresso, Radiodifusão, Assessoria de Imprensa, Jornalismo Digital e Televisão. Cada vencedor receberá um certificado emitido pela própria Câmara, em cerimônia solene realizada na semana do dia 1º de junho, em alusão ao Dia da Imprensa.

Além de homenagear os profissionais da comunicação, a premiação também busca eternizar a memória de Antonio Sérgio Freire, o Serginho Freire, comunicador que marcou profundamente a história de Nova Odessa. Atuante em diversos veículos e instituições — incluindo rádios, jornais, Prefeitura, Coden e a própria Câmara Municipal —, Serginho é lembrado como um profissional ético e comprometido com a boa comunicação e o serviço público.

O autor do projeto, vereador André Faganello, destacou a importância da iniciativa: “Este prêmio é uma forma de reconhecer o trabalho sério e dedicado dos profissionais da comunicação que atuam em nossa cidade, além de prestar uma homenagem justa e necessária à memória do Serginho, que tanto contribuiu para Nova Odessa com sua competência e compromisso com a verdade”, afirmou.

A escolha dos homenageados será feita anualmente mediante consenso entre os vereadores, com acompanhamento da Direção Geral da Câmara, que também ficará responsável por manter atualizados os dados dos comunicadores atuantes no município.

