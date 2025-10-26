Iniciativa promoveu workshops gratuitos com aulas práticas de panetones e ceia natalina, capacitando mais de 100 participantes e fortalecendo a geração de renda e a inclusão alimentar

Entre as atividades realizadas ao longo do mês de outubro pelo Projeto Cozinhalimento de Nova Odessa, uma iniciativa da Prefeitura em parceria com o Governo do Estado, os workshops gratuitos sobre produção de panetones tradicionais e trufados e ceia natalina, atraíram a participação de mais de 100 pessoas fortalecendo a geração de renda e a inclusão alimentar.

Durante o mês, a equipe do Projeto Cozinhalimento recebeu a visita de nutricionistas da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, que colaboraram na elaboração das receitas utilizadas nas aulas oferecidas à população. Estudantes do curso de Nutrição e Dietética da Etec de Hortolândia também participaram das atividades, aprendendo técnicas de fabricação de panetones e diferentes métodos de preparo de merengues.

Além disso, no dia 14 de outubro, o projeto foi homenageado pelo diretor da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, Diógenes Kassaoba, e por Camila Kanahisro, diretora de Segurança Alimentar da pasta, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido e ao impacto social das ações realizadas.

“O Projeto Cozinhalimento vai além da gastronomia, ele promove segurança alimentar, capacitação profissional e geração de renda com cursos gratuitos e cozinhas comunitárias,” destacou a nutricionista do Setor de Alimentação Escolar Juliana Pissaia Savitsky, responsável pelos workshops Cozinhalimento.