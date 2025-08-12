A vereadora Priscila Peterlevitz (União) apresentou um Projeto de Resolução que propõe a ampliação das atribuições da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente da Câmara Municipal de Nova Odessa, incluindo de forma expressa a temática da Defesa dos Animais.

A medida não cria uma nova comissão, mas incorpora oficialmente a proteção animal à denominação e às competências do colegiado, fortalecendo a atuação do Legislativo em questões relacionadas ao bem-estar e à preservação da fauna.

Segundo a autora, a iniciativa busca dar maior visibilidade à pauta, assegurar respaldo técnico e aprimorar o encaminhamento de demandas, projetos e denúncias referentes à causa animal.

“Queremos garantir que as questões ligadas ao bem-estar animal tenham tratamento adequado e especializado no Legislativo, dando voz e visibilidade a uma demanda crescente da nossa comunidade”, afirmou a vereadora Priscila Peterlevitz.

O projeto está em análise pelas comissões internas e em breve estará apto para ser apreciado pelo plenário.