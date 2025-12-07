Reunião ordinária do Conselho Municipal de Habitação apresentou andamento de 264 unidades e previsão de lançamento do cadastro habitacional municipal para 2026

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Diretoria de Habitação e do Conselho Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse Social (CMHDUIS), realizou na última quarta-feira (03/12) uma reunião pública ordinária para prestar contas à população sobre os principais projetos habitacionais em andamento no município. O encontro, conduzido pelo diretor de Habitação e presidente do Conselho, Diego Feitoza, detalhou os avanços de duas importantes frentes: o convênio com a CDHU e o programa Minha Casa Minha Vida – (FAR).

CDHU: 114 unidades com obra prevista para 2026

O convênio com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo(CDHU) já tem as 114 unidades aprovadas, com projeto executivo e cronograma de construção definidos.

Atualmente, o processo aguarda aprovação do GRAPROHAB, órgão estadual responsável pela análise e aprovação final de empreendimentos habitacionais, para então seguir para a subsequente licitação pelo Estado para o início das obras. A previsão é que as obras tenham início no primeiro semestre de 2026.

Minha Casa Minha Vida – FAR: 150 unidades com início previsto para 2026

Já o projeto no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que contará com 150 unidades, encontra-se em fase final de preparação documental. A empresa vencedora do chamamento público entregou a documentação à Secretaria Municipal de Obras, que está analisando …

A expectativa é que as obras desta frente se iniciem ainda no primeiro semestre de 2026.

Cadastro Municipal

Um dos temas centrais da reunião foi o Cadastro Municipal de Habitação. Instrumento fundamental para identificar a demanda real por moradia e direcionar políticas públicas,cadastro será mantido pelo Fundo Municipal de Habitação assim que aprovado pelo seu Conselho Gestor. Sua implementação está prevista para o início de 2026, assegurando um processo transparente e que priorize as famílias em situação de vulnerabilidade social, alinhado à Política Municipal de Habitação.

Parceria institucional

O diretor Diego Feitoza reforçou o compromisso da administração municipal com a total transparência no andamento dos projetos.”Nosso trabalho é realizado sempre em consonância com a Câmara Municipal, por meio de projetos de lei que viabilizam essas ações. Queremos que os moradores de Nova Odessa acompanhem de perto a concretização do sonho da casa própria”, afirmou Feitoza durante a reunião.

Sobre o CMHDUIS

O Conselho Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Interesse Social é um órgão colegiado, de caráter deliberativo e fiscalizador, responsável por formular, acompanhar e avaliar a política habitacional do município, assegurando a participação social na gestão.