A Prefeitura de Nova Odessa e o Conselho Municipal de Assistência Social promovem no próximo dia 26 de junho de 2025, uma quinta-feira, a 15ª Conferência Municipal de Assistência Social. Como em 2023, o encontro acontece no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da Prefeitura, na Rua das Perobas, nº 114, Jardim das Palmeiras, a partir das 13h, com participação livre para toda a comunidade.

Pela Prefeitura, a Conferência é organizada pela equipe da Diretoria de Gestão Social da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social. Na programação, consta uma palestra sobre os “20 Anos do SUAS (Sistema Único de Assistência Social): Construção, Proteção Social e Resistência”, com Lucio Locatelli.

Em seguida, serão formados grupos de trabalho, para discussão dos eixos temáticos propostos neste ano e elaboração de propostas de políticas, programas e práticas que ampliem o acesso de quem precisa da Assistência Social.

Haverá ainda uma plenária final para apresentação, apreciação e aprovação de tais propostas, bem como eleição dos representantes de Nova Odessa na Conferência Estadual de Assistência Social 2025. A Comissão Organizadora da Conferência é composta por Cristina Bizoto, da Diretoria de Gestão Social, Tathiana Zacharias Miguez, Maria Tereza Casazza (a Tereca) e Katia Patrícia Leme da Silva.

Há exatos dois anos, em 21/06/2023, cerca de 120 pessoas (incluindo muitas mulheres de famílias atendidas pela Promoção Social do Município e membros da Sociedade Civil) participaram da 14ª Conferência Municipal de Assistência Social de Nova Odessa, promovida também no CRAS do Palmeiras pela parceria entre Prefeitura e Conselho.

Na ocasião, o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) participou do encontro e elencou as diversas ações de sua gestão na área social – como o pioneiro Programa NOS (Nova Odessa Solidária), que, no auge do impacto da pandemia de Covid-19, em meados de 2021, pagou um auxílio emergencial 100% municipal de R$ 600 a cerca de mil famílias carentes da cidade, a maioria mulheres arrimo de família.

Por fim, Leitinho agradeceu o trabalho dos todos os profissionais da Assistência Social e das ONGs da cidade. “Sem vocês, o Poder Público não poderia atender e dar conta de todas as demandas da nossa população, vocês são essenciais para garantir que todo brasileiro carente, que toda família necessitada tenha seus direitos garantidos”, destacou o prefeito na ocasião.