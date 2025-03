Unidades da Rede Municipal de Educação mantidas pela Prefeitura de Nova Odessa promoveram nesta sexta-feira (21/03) diversas atividades para marcar o Dia Internacional da Síndrome de Down de 2025. A EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Professora Maria Estela Diniz Gazzetta, do Jardim Capuava, foi uma das que aderiu à iniciativa da Secretaria Municipal de Educação.

A equipe da creche municipal produziu cartões com informações sobre a Síndrome de Down e porque se utilizam as meias coloridas como símbolos do trabalho de educação, inclusão e promoção do desenvolvimento dessas crianças. Os cartões foram então levados pelos alunos para serem entregues para suas famílias, multiplicando as informações e mobilizando toda a comunidade escolar para refletir sobre o tema.

E, nesta sexta-feira, todos os educadores, gestores, equipes de apoio e alunos da EMEB Maria Estela foram para a escola calcando meias coloridas. Como o formato das meias lembra o dos cromossomos, a intenção é promover conversas sobre o tema, difundindo informação e conscientização.

“Neste dia 21 de março, comemoramos o Dia Internacional da Síndrome de Down, e a Secretaria Municipal de Educação incentiva que as escolas desenvolvam ações com o objetivo de conscientizar a comunidade sobre a importância do respeito às diferenças e a valorização da diversidade e da pluralidade que constituem uma sociedade”, apontou Erika Salazar, coordenadora de Educação Especial da Rede Municipal.

“A data nos convida a refletir sobre a importância da inclusão e do respeito às diferenças. Entendemos que ações como a que a equipe da EMEB Maria Estela realizou colaboram com a inclusão e combatem o preconceito”, elogiou a educadora.

Segundo ela, atualmente, a Rede Municipal de Educação de Nova Odessa atende a cerca de 15 crianças com Síndrome de Down – mas um número muito maior de alunos com deficiência e TEA (Transtornos de Espectro Autista) no geral, de cerca de 230 crianças de zero a 10 anos.

A Prefeitura também apoia o atendimento a estas crianças oferecido pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Nova Odessa), com repasses de subvenções anuais. Apenas para este ano, o total de repasses previsto deve chegar a R$ 1.774.368,70 nas três áreas subsidiadas pela Prefeitura para esta entidade (para ações de Educação, Saúde e Assistência Social). O valor atual reflete um aumento de 64% no apoio financeiro da Prefeitura à APAE em 5 anos.