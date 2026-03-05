Programação ocorre dia 9 de março, às 19h, no Saguão do Paço Municipal, com apresentação da Banda Sinfônica Municipal Prof. Gunars Tiss e palestra sobre autoconhecimento e desenvolvimento feminino

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Nova Odessa convida a população para uma noite especial de reflexão, arte e valorização da mulher. O evento acontece no próximo dia 9 de março, a partir das 19 horas, no Saguão do Paço Municipal, com entrada gratuita.

A programação terá início com a apresentação da cantora Simone Brasil e a Banda Sinfônica Municipal Prof. Gunars Tiss, que trará um repertório especial para homenagear a força feminina. Em seguida, o público poderá acompanhar a palestra “Um olhar para dentro: Identidade, Força e Essência”, ministrada pela especialista em liderança e desenvolvimento humano, Michele Lopes.

PhD em Coaching Internacional e autora do best-seller “Propósito ou Missão? Eis a questão”, Michele é referência na área de desenvolvimento pessoal e profissional, com uma metodologia exclusiva fundamentada em estudos científicos.

A palestra propõe uma jornada de autoconhecimento, abordando temas como consciência emocional, autoestima, fortalecimento da identidade e o papel da mulher nos diferentes contextos da vida — familiar, profissional e social.

O evento é organizado pelo Departamento de Cultura e Turismo e conta com recursos do Fundo Municipal de Cultura, oriundos da arrecadação do Teatro Municipal e de outras atividades culturais realizadas no município.