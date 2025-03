Com apoio da Prefeitura de Nova Odessa, o Grumaa (Grupo de Mães Acolhedoras do Autismo) promove no próximo dia 5 de abril (sábado), a partir das 8h, a “3ª Caminhada Pela Conscientização do Autismo”. As camisetas personalizadas opcionais do evento já estão à venda por R$ 35,00 e podem ser adquiridas através do WhatsApp (19) 99521-0100 (com a Jessika). Mas qualquer camiseta azul já é suficiente para apoiar essa causa. O tema deste ano é “Respectro: Informação gera empatia, empatia gera respeito”.

A caminhada deste ano terá concentração em frente ao Paço Municipal (na Avenida João pessoa, nº 777, no Centro, e caminhada até o palco da Praça Central José Gazzetta, na Avenida Carlos Botelho, próxima à Estação Ferroviária. Na Praça, haverá distribuição de pipoca e algodão doce e brincadeiras para as crianças.

A participação na caminhada é aberta a toda a comunidade. O Grumaa só fez um pedido: para que os participantes usem camisetas azuis, simbolizando o “Abril Azul”, o Mês de Conscientização Sobre o Autismo, estabelecido pela ONU (Organização das Nações Unidas) como uma forma de conscientizar as pessoas sobre os TEAs (Transtornos do Espectro Autista).

“Nossa expectativa é atingir um grande público neste ano, alcançando nosso objetivo de promover a conscientização para esse tema tão relevante. O tema deste ano procura levar o respeito, a consideração e a empatia para todas as pessoal que não conhecem o que é o autismo, para que possamos garantir uma inclusão verdadeira e completa dos nossos autistas na comunidade”, afirmou Carine Sena, líder do Grumaa e mão do Davi, de 7 anos.

Grupo de Mães

O Grumaa (Grupo de Mães Acolhedoras do Autismo) conta hoje com mais de 670 mães de Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara d’Oeste e outras cidades da região – e de todo o Brasil.

“Desde o início da nossa gestão, as crianças e jovens do TEA e suas famílias são uma preocupação constante da Prefeitura. Nosso foco é sempre a inclusão total desses cidadãos na nossa sociedade, dando condições para que eles vivam uma vida plena. Tanto que já implantamos uma série de ações e projetos pensados especialmente para essas famílias, como a contratação de cuidadores nas nossas escolas e a emissão da Carteirinha do Autista”, destacou recentemente o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

Entre as ações da Prefeitura de Nova Odessa desde 2021 em prol das crianças e jovens com TEAs, o prefeito destacou ainda a inclusão de cerca de 200 alunos especiais na Rede Municipal de Educação, a contratação de 165 profissionais de apoio escolar (cuidadores) e de 18 Professores de Atendimento Educacional Especializado.

A gestão também regulamentou a emissão da Carteirinha do Autista, fez a contratação do Centro de Referência do Autista (com 50 crianças em atendimento atualmente), a instalação de Playgrounds Inclusivos no Paço Municipal e novo Parque Municipal das Crianças e vem apoiando todos os eventos, ações e caminhadas de conscientização promovidas pelo Grumaa.