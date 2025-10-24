Com saída do Paço Municipal, o evento une solidariedade e conscientização em apoio à prevenção do câncer de mama

Promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa, em parceria com a Prefeitura Municipal, a Caminhada do Outubro Rosa 2025 será realizada neste sábado, dia 25, a partir das 8h, com saída do Paço Municipal e chegada na Praça Central José Gazzetta. O evento é aberto ao público e gratuito.

Os participantes que realizaram as doações de uma lata de leite em pó ou do pacote de fraldas poderão trocar o vale pela camiseta na manhã do evento, a partir das 7h, na Prefeitura. Os itens arrecadados na campanha serão distribuídos pelo Fundo Social para famílias em situação de vulnerabilidade do município.

“Sou muito grata a todos os patrocinadores e parceiros que tornaram este evento possível, e principalmente às voluntárias do Fundo Social de Solidariedade, que se dedicaram com muito carinho e esforço para que tudo saísse da melhor forma”, afirmou a presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade, Rose Miranda.

O Outubro Rosa de Nova Odessa foi celebrado com uma série de atividades programadas ao longo do mês, voltadas à valorização da mulher. A programação incluiu palestras sobre conscientização, diagnóstico precoce e prevenção ao câncer de mama no Fundo Social, Paço Municipal, CRESAM (Centro de Referência de Saúde da Mulher) e na Coden Ambiental. Amanhã, simultaneamente à caminhada, haverá atendimentos do ônibus ‘SP Por Todas’, um projeto do Governo do Estado que acontece em diversos municípios oferecendo suporte jurídicos e psicossociais à mulher.