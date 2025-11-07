Evento chega à 5ª edição destacando moda, cultura e representatividade da população negra, com inspiração no Met Gala e apoio da Prefeitura

Com apoio da Prefeitura de Nova Odessa, a 5ª edição do Concurso Beleza Negra 2025 acontece neste sábado (8/11), às 19h, no Salão Villa Lucena Eventos, localizado na Estrada Eduardo Klarkis, nº 50, no bairro Cachoeira.

O evento reunirá participantes de todas as idades, que desfilarão com trajes inspirados nos estilos Afro e Gala, em referência ao Met Gala, um dos maiores eventos de moda do mundo. A programação contará com apresentações de Lavi Ítalo (voz e violão), do Coral Kumbaya de Limeira e do DJ Fião.

Na última edição do concurso, em 2023, os vencedores foram Eloá Nunes Luis e Emilly Victoria Saldanha Penha, ambas de Nova Odessa, na categoria Kids Feminino; Lorenzo Fernandes Pereira da Silva, de Sumaré, no Kids Masculino; Isabely Cristini Borges dos Santos, de Nova Odessa, na Teen Feminino; Jennifer Stefanni Roberta Martins, de Paulínia, na Adulto Feminino; Rafael Pereira, de Nova Odessa, na Adulto Masculino; e, na categoria Adulto Mais, Gislene Aparecido de Paula, de Campinas, e Ramon Louis Jean, de Nova Odessa.

“Estamos preparando uma edição especial, com ainda mais representatividade, beleza e orgulho da nossa cultura. Este evento é muito mais do que um concurso, é um espaço de valorização, fortalecimento da identidade e celebração das nossas raízes. Tenho certeza de que será uma noite inesquecível para todos nós”, afirmou a organizadora do evento, Silvia Aguiar.