Pensado para permitir que famílias carentes da cidade possam dar atendimento veterinário de emergência a seus animais de estimação, o DBEA (Departamento de Bem-Estar Animal) da Prefeitura de Nova Odessa segue sendo referência na área. Apenas de janeiro a março deste ano, o órgão realizou 7.486 procedimentos, beneficiando cães e gatos de famílias carentes que, de outra forma, não ateriam acesso a um veterinário, além de apoiar o trabalho de cuidadores voluntários da causa e animais “comunitários”.

Esta parcial inclui 1.618 consultas de clínica médica, 3.612 aplicações de medicações e procedimentos ambulatoriais, 1.736 exames laboratoriais e 520 castrações de cães e gatos – a grande maioria SRD (Sem Raça Definida) –, demonstrando o impacto positivo do serviço para o município.

De acordo com a veterinária e coordenadora Mariana Pereira, o aumento nos atendimentos do quadrimestre, comparado com o período anterior, demonstra a eficiência do trabalho da equipe do DBEA. “É extremamente satisfatório atuar no Bem-Estar Animal de Nova Odessa. Sinto uma enorme realização pessoal e profissional, pois sempre fui guiada pelo amor aos animais. Contribuir com a saúde e o bem-estar deles é a maior recompensa”, afirmou.

Gratuito

Para Lucas Gian, tutor de um dos animais atendidos, o Bem-Estar Animal “está sendo muito positivo para Nova Odessa”. “Me sinto muito feliz pela gestão do prefeito Leitinho ter a sensibilidade de ter um local gratuito para cuidar da saúde e bem-estar dos nossos amigos de quatro patas. Meu gatinho foi muito bem tratado no local e a experiência foi positiva”, afirmou.

A tutora Carine Florencio também destacou a importância do projeto, de caráter de Saúde Pública e também Social. “A estrutura do Bem-Estar Animal é muito boa, além do serviço muito profissional realizado por toda a equipe. Meu cachorro foi castrado e a recuperação dele foi muito boa”, disse.

“Ver os tutores reconhecendo e valorizando nosso trabalho é muito gratificante. Cada agradecimento e olhar de alívio confirmam que estamos no caminho certo. Isso fortalece nossa missão e nos incentiva a continuar oferecendo o melhor para nossos pacientes”, concluiu a veterinária.

Como funciona

São atendidos pets de famílias de Nova Odessa de baixa renda, inscritas no CadÚnico e beneficiárias do Programa Bolsa Família, além de cães e gatos comunitários (“de rua”), animais abrigados pela AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) e aqueles sob responsabilidade de cuidadores voluntários da causa animal. Também são atendidos, de forma emergencial, animais comunitários acidentados em vias públicas.

Os interessados devem apresentar documentos pessoais com foto (CPF e RG ou CNH), comprovante de residência em Nova Odessa recente e no próprio nome, Cartão +Saúde de Nova Odessa e a “Folha Resumo” da família com as informações do CadÚnido (Cadastro Único Federal), que pode ser obtida na Diretoria de Gestão Social do Município.

O atendimento acontece nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Não há “internação”, ou seja, os animais não poderão permanecer no local de um dia para o outro. O Bem-Estar Animal está localizado na Avenida Brasil, altura do Parque Fabrício.