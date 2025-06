Uma estrela-bailarina entra em cena e envolve o público a celebrar a força e a energia do bicho boi. No palco, histórias e lendas ganham forma por meio de máscaras, bonecos, dança e movimentos inspirados na cultura popular brasileira. Criado pela premiada Confraria da Dança, de Campinas, o espetáculo Maria Celeste é livre para todas as idades e promete encantar o público de Nova Odessa. A apresentação será dia 6 de junho, sexta-feira, às 14h30, no Teatro Municipal Divair Moreira.

Escolas da Rede Pública de Ensino Fundamental e instituições assistenciais podem agendar a participação de seus grupos. Para isso, basta entrar em contato pelo Instagram @confraria.da.danca.

Criação autoral e musicalidade popular dão vida à Maria Celeste

Com dramaturgia e direção de Diane Ichimaru, que também assina os figurinos, bordados, máscaras e bonecos, e dividindo a cena com o bailarino, iluminador e produtor artístico Marcelo Rodrigues, o espetáculo é fruto de uma parceria de quase três décadas juntos na Confraria da Dança. “Toda a criação de Maria Celeste se baseia na simplicidade e no fazer artesanal, com figurinos e cenografia integrados ao processo coreográfico, que reforçam o caráter autoral da obra e compartilha com o público a potência do imaginário popular brasileiro”, explica Diane.

A trilha sonora original, assinada pelo violeiro e multi-instrumentista João Arruda, leva ao palco instrumentos como rabecas, violas e tambores, em uma celebração rítmica das festas populares do Brasil, criando paisagens sonoras que dialogam diretamente com a movimentação dos corpos e das figuras cênicas. “Nosso desejo é que Maria Celeste acenda o brilho do imaginário nas crianças e nos adultos. O boi, aqui, dança, canta e nos conduz por memórias afetivas que nos pertencem como povo”, destaca Marcelo Rodrigues, bailarino e iluminador.

A apresentação de Maria Celeste integra o projeto “Confraria da Dança – 28 anos em Trajetória – Sequência 2025”, fomentado pelo PROGRAMA FUNARTE DE APOIO A AÇÕES CONTINUADAS 2023 – GRUPOS E COLETIVOS ARTÍSTICOS e que abrange a circulação em 6 apresentações pela Região Metropolitana de Campinas/SP, oferecendo acessibilidade em LIBRAS em 3 destas apresentações. O projeto viabiliza também a realização da Residência Artística “Criação e Criatura – Animália” com a participação de 4 artistas da cena, na cidade de Campinas. Em Nova Odessa, o projeto tem o apoio do Departamento Municipal de Cultura e Turismo.

Sobre a Confraria da Dança

A Confraria da Dança está sediada na cidade de Campinas/SP desde 1996 e acumula 29 anos de atividades relacionadas à pesquisa, criação e produção artística. Honrando o termo “confraria” – conjunto de pessoas que se associam tendo em vista interesses e objetivos comuns, realiza parcerias com artistas das áreas da dança, teatro, música e artes plásticas. Sua atuação artística ocorre, prioritariamente, fora da capital, seus projetos contemplam ações na própria cidade/sede e em outras cidades de pequeno e médio porte do interior do Estado de São Paulo, difundindo a dança através de atividades de formação e fruição artística, traçando um crescimento radial em seu campo de ação junto à comunidade, promovendo acessibilidade comunicacional e atingindo público leigo de todas as idades, estudantes de arte em processo de formação e artistas profissionais. A Confraria da Dança conquistou em seu percurso premiações da APCA, da FUNARTE/MINC, Secretaria da Cultura do Governo do Estado de São Paulo, Cultura Inglesa, SESI SP, Itaú Cultural/Rumos Dança, entre outros.

Espetáculo Maria Celeste – Confraria da Dança

Quando: 06 de junho – sexta-feira – 14h30

Onde: Teatro Municipal Divair Moreira

Endereço: Rua do Tamboril, 140, Jardim das Palmeiras. Nova Odessa/SP

Entrada Gratuita – liberada meia hora antes, respeitando o limite de capacidade.

Agendamento Escolas e Instituições – Para agendamento de grupos de alunos da Rede Pública de Ensino Fundamental e entidades assistenciais, entrar em contato pelo direct do Instagram @confraria.da.danca.

Ficha Técnica

Criadores-intérpretes | Diane Ichimaru e Marcelo Rodrigues

Dramaturgia, direção artística figurinos, bordados, máscaras | Diane Ichimaru

Trilha musical original | João Arruda

Desenho de luz e coordenação de produção | Marcelo Rodrigues

Operação técnica de luz e som | Camilla Puertas

Assistência de montagem | Coré Valente

Projeto gráfico | Lucas Ichimaru

Registro fotográfico | João Maria

Comunicação/imprensa | Leila Lemes Branco

Produção | Confraria da Dança

Classificação indicativa | Livre

Duração do espetáculo | 50 minutos