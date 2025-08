Projeto capacita em arte, empreendedorismo e práticas sustentáveis, promovendo geração de renda e protagonismo feminino

A cidade de Nova Odessa, no Interior de São Paulo, será palco da nova edição do Projeto Ateliê 11, iniciativa que une capacitação, arte e sustentabilidade para impulsionar a autonomia de mulheres em territórios de baixa renda.

As inscrições podem ser feitas até 22 de agosto pelo link: https://bit.ly/atelie11novaodessa ou presencialmente na R. das Peróbas, 114 – Jardim das PalmeirasNova Odessa – SP, 13460-000.

As oficinas ocorrerão às segundas e terças-feiras, das 8h às 11h, totalizando 40 horas de formação gratuita, a partir do dia 25 de agosto. Serão oferecidas 25 vagas gratuitas para oficinas de estamparia e empreendedorismo criativo, com foco na geração de renda e fortalecimento da autoestima feminina. As atividades seguem até 30 de setembro, no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do Jardim das Palmeiras.

Amala Malaman, coordenadora do Ateliê 11, destacada: “Cada projeto individual é uma prova viva do potencial feminino e do impacto da economia criativa. Em Cerquilho e Lençóis Paulista, vimos mulheres florescendo, não apenas como artistas, mas como empreendedoras que estão redefinindo seus próprios destinos. Nosso compromisso agora em Nova Odessa é continuar a nutrir esse ecossistema de apoio e colaboração, garantindo que a arte não seja apenas um refúgio, mas um motor de mudança social e econômica, com as mulheres no centro dessa transformação criativa.”