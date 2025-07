A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo ao longo deste mês o “Julho Amarelo”, campanha de conscientização, prevenção, diagnóstico e tratamento das hepatites virais. A iniciativa conta com o apoio do CRI (Centro de Referência em Infectologia) do município, que intensificou as ações educativas.

O Julho Amarelo tem como foco a conscientização sobre as formas de transmissão das hepatites virais mais comuns, do tipo A, B e C, sendo as do tipo B e C as que mais preocupam devido ao risco de cronificação e desenvolvimento de doenças graves como cirrose e câncer hepático.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Joseane Martins Gomes, as visitas a salões de beleza e espaços de manicure fazem parte das ações que estão sendo realizadas. Nessas ocasiões, as agentes da Vigilância em Saúde entregam panfletos informativos e dão orientações sobre os riscos de contaminação pelas hepatites B e C, o que pode ocorrer com o uso de utensílios não esterilizados, como alicates, espátulas, lixas e outros materiais perfurocortantes.

“O objetivo é alertar os profissionais e a população sobre a importância de cuidados simples que ajudam a salvar vidas, como o uso de materiais descartáveis e a correta higienização de instrumentos”, afirma a diretora.

Sobre o CRI

O CRI é responsável por centralizar os atendimentos e acompanhamentos de pacientes com doenças infectocontagiosas, como hepatites virais, tuberculose, HIV, sífilis e toxoplasmose. Inaugurado em dezembro de 2023, o espaço já realizou mais de 4.800 atendimentos em seu primeiro ano de funcionamento, incluindo consultas com infectologista, serviços de enfermagem, dispensação de medicamentos gratuitos e realização de exames especializados como carga viral, genotipagem e CD4/CD8.

O CRI funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, na rua 1° de Janeiro, n°289, no Centro de Nova Odessa.