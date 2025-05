Nova Odessa registou as duas primeiras mortes por dengue em 2025 no município. Segundo a Vigilância Epidemiológica Municipal, as duas mortes ocorreram no mês de abril: um homem de 40 anos e outro de 87 anos, moradores do Jardim das Palmeiras e do Parque Klavin, respectivamente. Uma das vítimas fatais morreu em hospital de convênio privado, e o outro faleceu no Hospital Municipal de Nova Odessa. As famílias foram informadas dos resultados dos exames pela equipe da Vigilância Epidemiológica.

Até a manhã desta segunda-feira (26), o município novaodessense registrava 674 casos confirmados da doença e 748 casos prováveis. No mesmo período do ano passado eram 3.522 casos confirmados e quatro óbitos. Segundo o balanço parcial, de janeiro até maio, a equipe do Setor de Zoonoses realizou 13.590 ações contra o mosquito Aedes aegypti. O trabalho é realizado de segunda-feira a sábado e inclui diversos tipos de medidas, além de palestras de orientação em escolas, igrejas, entidades e empresas.

Os dados indicam 6.295 ações classificadas como “diversas”, 5.239 visitas casa a casa de rotina – e também como parte do “trabalho intensificado”, direcionado a pontos específicos -, 109 reclamações e denúncias de moradores e 1.947 visitas domiciliares como parte dos “arrastões” de reforço aos sábados, também direcionados a locais sob maior risco da presença do mosquito.